Türkiye'de 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye geçildi: Vatandaşlar sahillere ve mesire yerlerine akın etti

Türkiye, COVİD-19'a geçit vermedi. 1 Temmuz'dan itibaren normalleşmeye geçildi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da bitti.

Güneşli havanın tadını çıkartmak isteyenler ise sahillere ve mesire yerlerine akın etti. Antalya Topçam Mesire Alanı'ndan gelen görüntü şaşkına çevirdi! Alana 1 saatte tam 215 araç girdi! 1 kilometrelik araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

BELGRAD ORMANI



İstanbul'da da benzer manzara vardı. Mangalını hamağını kapan, soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı.

İŞİN DOZU KAÇTI



Fırsatçılar, COVİD-19'u fırsat bildi! İstanbul Şişli'de bir turizm acentesi İranlı turistlere 2 bin 700 lira karşılığında BioNTech aşısı yaptırdığı iddia edildi! OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk, "İstanbul'a gelenler ikamet aşı oluyor. İkinci aşıyı 2 gün sonra yapıyorlar. Aşı kartı bile veriyorlar" dedi! Söz konusu acente ise iddiaları reddetti.