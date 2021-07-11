SON DAKİKA: Hatay'da acı son! Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu diğeri kayboldu





AKINTIYA KAPILDILAR

İki genç, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin akıntıya kapıldıklarını fark eden çevredekiler, kurtarmak için denize girdi. Bozkurt, baygın halde sudan çıkartılırken, arkadaşı Göktaş ise kayboldu.