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    SON DAKİKA: Hatay'da acı son! Denize giren iki arkadaştan biri boğuldu diğeri kayboldu

    Son dakika haberi! Yaz aylarıyla birlikte her gün başka bir ilden gelen boğulma haberlerine bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, denize girip, akıntıya kapılan Memik Bozkurt (18) boğuldu, aynı yaştaki arkadaşı Kadir Göktaş ise suda kayboldu.

    DHA
    Hatay'da acı son! Başından ayrılmadı

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, denize girip, akıntıya kapılan Memik Bozkurt (18) boğuldu, aynı yaştaki arkadaşı Kadir Göktaş ise suda kayboldu.

    Olay, saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlar Memik Bozkurt ve Kadir Göktaş, denize girdi.



    AKINTIYA KAPILDILAR
    İki genç, bir süre yüzdükten sonra akıntıya kapıldı. Gençlerin akıntıya kapıldıklarını fark eden çevredekiler, kurtarmak için denize girdi. Bozkurt, baygın halde sudan çıkartılırken, arkadaşı Göktaş ise kayboldu.




        YAŞAMINI YİTİRDİ
        İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi, sudan çıkartılan Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi.



        EKİPLER GÖKTAŞ'I BULMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
        Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken, ekiplerin Göktaş'ı bulmak için başlattığı çalışma ise devam ediyor.
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