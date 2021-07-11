Son dakika: FETÖ'ye İzmir merkezli gece yarısı operasyonu! 229 şüpheliden 125'nin yakalandı



47 İLDE 229 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI







FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren mahrem sorumluların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu bulunan kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu amaç doğrultusunda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edilen ayrıca haklarında beyan olan şüphelilere yönelik 47 ilde 229 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.