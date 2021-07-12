Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı 12 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
Son 24 saatte 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi. 49 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, 5 bin 506 kişi sağlığına kavuştu.
Muğla, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne'de aşılama oranı yüzde 75'i geçti.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.