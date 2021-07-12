Son dakika: Sağlık Bakanlığı 12 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu





BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun %75'inden fazlası aşı olan 4. Şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.