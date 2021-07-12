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    • 12.07.2021 17:26
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    Kabine Toplantısı alınan kararlar son dakika: 12 Temmuz Kabine kararları neler? Bayram tatili kaç gün oldu 2021?

    12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı için sayılı günler kala bayram tatili süreci hakkında detaylar merak edilerek araştırılıyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar bu konuda belirleyici oluyor. Başkan Erdoğan Diyarbakır ziyaretinde Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik soruları yanıtlamıştı. "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap veren Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında bunu açıklayacağını ifade etti. Peki, 12 Temmuz Kabine kararları neler? Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte tüm Türkiye'nin beklediği açıklamalar!

    takvim.com.tr
    12 Temmuz Kabine Toplantısı alınan kararlar son dakika!

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatil süreciyle ilgili alınacak kararlara odaklanırken gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, 12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte son gelişmeler ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Toplantı başladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Kabine Toplantısı sonuçları - kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akşam saatlerinde duyurulacağı öngörülüyor.

    BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.



        MİLLETE SESLENİŞTE HALKIMA DUYURACAĞIM

        Başkan Erdoğan geçen Cuma Diyarbakır ziyaretinde gazetecilerin hafta içine denk gelen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik sorusuna "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde. Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.
        Toplantının diğer gündem maddeleri Kovid-19 salgını ile mücadele, terörle mücadele, dış politika ve ekonomi olacak.



        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

        Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban bayramına dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın kurban bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
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