Kabine Toplantısı alınan kararlar son dakika: 12 Temmuz Kabine kararları neler? Bayram tatili kaç gün oldu 2021?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde normalleşme süreciyle ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı tatil süreciyle ilgili alınacak kararlara odaklanırken gözler Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki, 12 Temmuz Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte son gelişmeler ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Toplantı başladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz. Kabine Toplantısı sonuçları - kararlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akşam saatlerinde duyurulacağı öngörülüyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda Kurban Bayramı tatilinin de kaç gün olacağı karara bağlanacak. Turizmcilerin beklentisi 16 Temmuz Cuma günü ile Arife gününün tatile eklenmesi ve bayram tatilinin 11 güne çıkarılması.