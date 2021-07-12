Komşu bükemediği bileği öptü! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Başkan Erdoğan'ı övdü

Komşu bükemediği bileği öptü! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü. Dendias "Başkan Erdoğan çok önemli bir lider.

Bizler kabul etsek de etmesek de Türkiye'yi neredeyse Atatürk kadar yönetmiş biri. Türkiye'nin imajını belirlemiş bir lider. Hayatında çok şeyi başarmış. Konuksever ve içten. Her zaman bir stratejisi var."

ACINIZ ACIMIZDIR

Sırplar'ın, 1995 yılında yaptığı Srebrenitsa Soykırımı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak tarihe geçti. 26 yılı geride bırakan katliamda, dün kimlikleri tespit edilen 19 kurban daha gözyaşları ile toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yayınladığı video mesajda, yakınlarını kaybeden ailelere baş sağlığı diledi. Şu mesajları gönderdi:

Bugün Srebrenitsa Soykırımı'nı anmak yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak gayesiyle bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine Rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum.

Üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'nın kalbimizde açtığı yaralar halen kanamaya devam ediyor. Ortaya çıkarılan her mezar, 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri bize tekrar hatırlatıyor. Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzzetbegoviç'in emanetine sahip çıkarak bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz.

Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir, ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir. Ancak adaletin tecellisi yolunda alınan bu kararlar soykırım suçunun bir kez daha işlenmesini engellemekte rol oynayabilir.

Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna Hersek'in iç huzurunu koruması Avrupa için zaruridir.

Türkiye dün olduğu gibi, bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Rabbim sizlere ve bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.