CHP lideri "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" diyen Bülent Kuşoğlu'nun istifasını mı istedi?

KILIÇDAROĞLU BİZZAT İLETTİ

Yarkadaş, Kuşoğlu'nun yaptığı bu açıklamadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hoşnut olmadığını ve bu düşüncesini Kuşoğlu'na ilettiğini öne sürdü.