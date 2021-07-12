CHP lideri "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" diyen Bülent Kuşoğlu'nun istifasını mı istedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sürpriz ve en net açıklama, kurmayının ağzından çıkmıştı.
EN NET AÇIKLAMA KURMAYINDAN
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Çankaya İlçe Başkanlığı'nın tadilatının tamamlanmasının ardından ilçe başkanlığı önünde bekleyen partililere seslenmesinde "Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, köşe yazısında Bülent Kuşoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tepkisi sonrası istifa etmeyi düşündüğünü yazdı.
KILIÇDAROĞLU BİZZAT İLETTİ
Yarkadaş, Kuşoğlu'nun yaptığı bu açıklamadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hoşnut olmadığını ve bu düşüncesini Kuşoğlu'na ilettiğini öne sürdü.