Ali Gürbüz kimdir? 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, evli mi?

2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yendi. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi. 2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.