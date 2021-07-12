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    Ali Gürbüz kimdir? 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, evli mi?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Ali Gürbüz kimdir? Sorusu yer alıyor. Edirne’de 9 Temmuz’da başlayan ve 11 Temmuz’da final musabakaları ile sona eren 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde “Başpehlivan” ünvanını Ali Gürbüz aldı ve hayatına dair bilgiler de hemen araştırılmaya başlandı. Heyecanlı ve zorlu mücadeleden sonra 4. kez altın kemerin sahibi oldu. Peki 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Ali Gürbüz kimdir?

    Ali Gürbüz kimdir? 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Edirne'de 3 gün boyunca gerççekleştirilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, finalde rakibi İsmail Koç'u yenen Ali Gürbüz oldu ve hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

    660. TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANI ALİ GÜRBÜZ KİMDİR?

    Gürbüz, 1988'de Korkuteli Antalya'da dünyaya geldi. 650, 651, ve 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek üç kez başpehlivan unvanını kazandı. Cumhuriyet tarihinde bu başarıyı yakalayan 5 güreşçiden biridir. 197 cm boyunda ve 125 kg ağırlığındadır. Eski Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün oğludur.

    2008 yılında gerçekleşen 647. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında birinci olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme şansı yakaladı. 2009 yılındaki 648. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale kadar çıkmayı başardı.

    2011 yılındaki 650. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Recep Kara'yı yenerek ilk kez başpehlivan oldu. 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde yine Recep Kara'yı yendi. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise İsmail Balaban'ı finalde yenerek üst üste 3. kez baş pehlivan oldu ve böylelikle altın kemerin ebedi sahibi oldu. Fakat doping testi pozitif çıktı ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi. 2019 yılında yapılan 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde 2018 yılı başpehlivanı Orhan Okulu'yu yenerek 3. kez başpehlivan oldu.

        BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde başpehlivanlık unvanını kazanan Ali Gürbüz'u kutladı.

        Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "İki yıllık büyük hasretin ardından kavuştuğumuz ve bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi İsmail Koç'u yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Üç gün boyunca er meydanında gerçekleştirdikleri epik mücadeleler ile izleyenlere Türk pehlivanlarının heybetini gösteren tüm yiğitlerimizi tebrik ediyorum. Kel Aliço'nun, Koca Yusuf'un, Adalı Halil'in, Kurtdereli Mehmet'in emanetini bir kültür mirası olarak görüyor ve bu mirası en iyi şekilde yaşatmaya devam ediyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."
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