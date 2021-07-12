3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac mı yoksa Biontech mi alınmalı? Hangisi daha etkili? Kimler 3. doz aşı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs ile mücadele sürerken aşılama büyük önem taşıyor ve ülkemizde hızlıca uygulanmaya devam ediyor. Tüm illerden vatandaşlar iki aşı arasında kalırken ikisi arasındaki farkı merak ediyor bir yandan da 3. doz aşı randevusu alma ekranını araştırıyor. İşte detaylar…
3. DOZ NE ZAMAN?
Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin üçüncü doz aşılama başladı.
Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.