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    • 12.07.2021 13:59
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    3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac mı yoksa Biontech mi alınmalı? Hangisi daha etkili? Kimler 3. doz aşı olacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulunmuş ve 3. doz aşılamanın başladığını duyurmuştu. Henüz olmayanlar ya da sırası gelip gelmediğini merak edenler 3. doz aşıyı kimlerin olacağını, randevusu alma ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Bir yandan da Sinovac mı yoksa Biontech mi alınmalı? Hangisi daha etkili? Sorgulamaları da sıklıkla yapılmaya devam ediyor. İşte iki covid-19 aşısı hakkında merak edilenler…

    takvim.com.tr
    3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

    3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac mı yoksa Biontech mi alınmalı? Hangisi daha etkili? Kimler 3. doz aşı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs ile mücadele sürerken aşılama büyük önem taşıyor ve ülkemizde hızlıca uygulanmaya devam ediyor. Tüm illerden vatandaşlar iki aşı arasında kalırken ikisi arasındaki farkı merak ediyor bir yandan da 3. doz aşı randevusu alma ekranını araştırıyor. İşte detaylar…

    3. DOZ NE ZAMAN?

    Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açılamalarda bulundu. İlk iki dozu yaptıran ve 3. doz için beklemede olan vatandaşlara da beklenen detayı verdi. Buna göre, BioNtech ve Sinovac aşısı fark etmeksizin üçüncü doz aşılama başladı.

    Bakan Koca'nın açıklamasında,'' Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından 1 Temmuz) itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. 3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz.'' ifadelerine yer verdi.

        3. DOZ KİMLERE UYGULANACAK?

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan, sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü için 3. doz aşılamanın başladığını hatırlatarak, "Burada önemli olan şey 2'nci doz aşısını olan vatandaşlarımız 3. doz aşısını 3 ay sonra olabilecekler, randevu bu şekilde veriyor. Örneğin sağlık çalışanlarımızın aşılaması şubat ayında büyük oranda tamamlanmıştı. Sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu için randevu sistemi açılacaktır. Diyelim ki mart ayında 50 yaş üzeri bir vatandaşımız 2. doz aşısını olduysa yeni dönemde de sistemde randevusu açılacaktır" dedi.

        Prof. Dr. İlhan, 3. doz aşının tercihinin vatandaşlara bırakılması ile kendisine hangi aşının tercih edilmesi gerektiği yönünde çok fazla soru geldiğini belirterek, "Burada tercih vatandaşlarımıza kalmış durumda. Akıllarında soru işareti varsa aşı olurken bunu sorabilirler, kronik hastalıkları varsa hekimlerine danışabilirler, bu şekilde bir yaklaşım benimserlerse süreç en hızlı şekilde gerçekleşecektir.

        Şu anda dünyadaki yaklaşım 1 ve 2. doz aşının aynı aşı olması yönünde, tek aşı olan ülkelerde haliyle 3. doz aşı için uygulama yapılacaksa mecburen o aşı tercih edilecek. Ama aşı tercihi olan Türkiye gibi ülkelerde ise vatandaşın tercihi burada söz konusu. 50 yaş altı için 3. doz aşı için süreç içinde değerlendirip ona göre karar vermek doğru olacaktır" ifadesini kullandı.

        BIONTECH VE SINOVAC FARKI NEDİR?

        İnaktif Aşılar
        ●Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
        ●Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
        ●Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
        ●Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
        ●2-8°C'de saklanabilir.
        ●Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
        ●Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
        ●Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.
        2.Viral Vektör (Adenovirüs) Aşıları
        ●Grip benzeri hastalık yapan bir virüsün (adenovirüs) genetik müdahale sonrası Koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanır.
        ●Bu aşılar; Zika, Chikungunya gibi viral hastalıklara karşı uzun bir süredir faz III aşamasındaydı.
        ●Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapamazlar.
        ●Avantajı 2-8°C arasında, yani rutin olarak kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleridir.
        ●Yeni aşı geliştirme teknolojilerindendir.
        ●Sputnik-V ve Oxford/AstraZeneca aşıları (AZA-1222) bu sınıfa girmektedir.

        MESAJCI RNA (MRNA) AŞILARI

        ●mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
        ●Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
        ●Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.●Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
        ●Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.●Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
        * Ülkemizde halen 16 aşıya ilişkin çalışma yürütülmektedir.
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        Haberler Güncel 3. doz aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac mı yoksa Biontech mi alınmalı? Hangisi daha etkili? Kimler 3. doz aşı olacak?