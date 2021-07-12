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    • 12.07.2021 13:27
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    18 yaş altı aşılama başladı mı? 11-12-13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı yaşı...

    Türkiye'de aşılama süreci sürerken 18 yaş altı vatandaşlar aşı yaşının kaça düştüğünü merak ediyor. Son olarak aşı yaşının 18'e düştüğü duyurulmuştu. Bu nedenle aşılamanın ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı dün akşam saat 23.15 itibarıyla 57 milyon 803 bin 820'ye ulaştı. Peki, 18 yaş altı aşılama başladı mı? 11-12-13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı yaşı kaç oldu? İşte detaylar...

    18 yaş altı aşılama başladı mı?

    Dünyada 4 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizde milyonlarca vatandaş 1. ve 2. doz aşılarını oldu. Son olarak dün akşam birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 57 milyon 803 bin 820'ye ulaştığı duyuruldu. Peki, 18 yaş altı aşılama başladı mı? 11-12-13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak? İşte aşılamada son durum...

    16 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    16 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.

    İşte aşılamada son durum;

    ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?

    Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

    TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 57 milyon 803 bin 820'ye ulaştı.

    Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 721 bin 92, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 189 bin 692 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 57 milyon 803 bin 820'ye yükseldi.

    İstanbul'da 10 milyon 529 bin 183, Ankara'da 4 milyon 760 bin 390, İzmir'de ise 3 milyon 882 bin 614 doz aşı yapıldı.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 27,63 olarak kayıtlara geçti.

        En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

        En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Şırnak ve Ağrı olarak sıralandı.

        Öte yandan Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı uygulandı.

        5 BİN 261 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 37 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

        Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 242 oldu.

            Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için bir an evvel aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

            Bartın'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlanması nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı. Bartın'da, kentte ve çevre illerde Kovid-19'un Delta varyantının görülmesi nedeniyle Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşma ve yöresel nitelikteki özel etkinliklerin yapılmasına yasak getirildi.
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