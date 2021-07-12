18 yaş altı aşılama başladı mı? 11-12-13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak? Aşı yaşı...

Dünyada 4 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizde milyonlarca vatandaş 1. ve 2. doz aşılarını oldu. Son olarak dün akşam birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 57 milyon 803 bin 820'ye ulaştığı duyuruldu. Peki, 18 yaş altı aşılama başladı mı? 11-12-13-14-15-16-17 yaş ne zaman aşı olacak? İşte aşılamada son durum...
16 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
16 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte aşılamada son durum;
ÇOCUKLAR AŞI OLACAK MI?
Geçtiğimiz haftalarda Bakan Koca, "18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız" açıklamalarında bulunmuştu.
TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.15 itibarıyla 57 milyon 803 bin 820'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 11 Temmuz saat 23.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 37 milyon 721 bin 92, ikinci doz aşı sayısı 17 milyon 189 bin 692 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 57 milyon 803 bin 820'ye yükseldi.
İstanbul'da 10 milyon 529 bin 183, Ankara'da 4 milyon 760 bin 390, İzmir'de ise 3 milyon 882 bin 614 doz aşı yapıldı.