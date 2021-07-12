Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2021 14:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2021 14:25
    ABONE OL

    Kişi başı 150 lira! bu sefer de HES kodunun fırsatçılığını yaptılar

    Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya konulan HES kodu fırsatçıların ekmek kapısı oldu. Fırsatçılar turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Kişi başı 100-150 liraya HES kodu satan fırsatçılar kendilerini bu şekilde savundu.

    Toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'lara HES kodu tanıtma zorunluluğunun ardından bu durumu fırsata çevirenler oldu.

    Fatih Beyazıt Tramvay Durağı önüne gelen fırsatçılar, turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestiren fırsatçılar, turistlerin yanına giderek kendilerine HES kodu alabileceklerini söylüyor.

    Cep telefonundan, mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlatıyor. Bu işlem karşılığında ise pazarlık yaptığı turistlerden değişen miktarlarda para alıyor.

        Fırsatçıların para alışverişi yaptığı anlar görüntülendi. Bazı fırsatçıların işlemi yaptıktan sonra tramvayın gişelerine kadar turistlere eşlik ettiği ve parayı orada aldığı görüldü.

        Bir HES kodu fırsatçısı, bunun sadece Beyazıt bölgesinde gerçekleşmediğini dile getirirken, kendinin para istemediğini turistlerin ona bahşiş verdiğini öne sürdü. Yabancı uyruklu bir kişiyse bu işlem karşılığında kendisinden 100-150 lira istendiğini ileri sürdü.

        "100-150 LİRA PARA İSTİYORLAR"
        Yabancı uyruklu Sabir Salahi "Yabancı turistler için HES kodu çok kötü. Burada duranlar, HES kodunu İstanbulkart'a işletmek için 100-150 lira istiyorlar. Yabancılara 100-150 lira diyorlar. Vermezse yardımcı olmuyorlar, problem oluyor, sıkıntı çıkıyor" diye konuştu.

            "BEN PARA İSTEMİYORUM, TURİSTLER KENDİ PARA VERİYOR"
            Turistlerin HES kodlarını İstanbulkart'lara tanımlatan Ömer Oktan "Ben 7 sene cezaevinde kaldım, sabıkadan dolayı hiçbir yerde çalışamıyorum yabancı dilim var. HES kodu diye bir uygulama başladı. Ben de bilmeyenlere yardımcı oluyorum. Gönüllerinden koparsa bana 10 lira 20 lira veriyorlar. Ben para talep etmiyorum, kendileri veriyorlar" diyerek, kendini savundu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
            Haberler Güncel Kişi başı 150 lira! bu sefer de HES kodunun fırsatçılığını yaptılar