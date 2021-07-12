Kişi başı 150 lira! bu sefer de HES kodunun fırsatçılığını yaptılar

"BEN PARA İSTEMİYORUM, TURİSTLER KENDİ PARA VERİYOR"

Turistlerin HES kodlarını İstanbulkart'lara tanımlatan Ömer Oktan "Ben 7 sene cezaevinde kaldım, sabıkadan dolayı hiçbir yerde çalışamıyorum yabancı dilim var. HES kodu diye bir uygulama başladı. Ben de bilmeyenlere yardımcı oluyorum. Gönüllerinden koparsa bana 10 lira 20 lira veriyorlar. Ben para talep etmiyorum, kendileri veriyorlar" diyerek, kendini savundu.