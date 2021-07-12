16 Temmuz Cuma tatil mi? 16 Temmuz memurlara, özel sektöre izin var mı?

16 TEMMUZ CUMA TATİL Mİ?

16 Temmuz'un tatil olup olmadığına ilişkin karar bu akşam yapılacak kabine toplantısının ardından açıklanacak.

Hemen şunu belirtelim ki, 16 Temmuz Cuma günü ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 15 Temmuz resmi tatili bayram tatili ile birleştirilirse 16 Temmuz Cuma günü de tatil olacak. Tatil günleri birleştirilmezse, 16 Temmuz'da normal mesai devam edecek.

Bayram tatili ile ilgili alınacak yeni karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.