Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.07.2021 14:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2021 14:48
    ABONE OL

    16 Temmuz Cuma tatil mi? 16 Temmuz memurlara, özel sektöre izin var mı?

    Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hangi günlerin resmi tatil olacağı merakla bekleniyor. 15 Temmuz’un resmi tatil olması dolayısıyla gözler 16 Temmuz’un durumuna çevrildi. 16 Temmuz Cuma tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; 16 Temmuz memurlara, özel sektöre izin var mı? Bayram tatili 11 gün olduğu takdirde 16 Temmuz tarihi de resmi izin olarak kabul edilecek. Bunun için en net karar kabine toplantısından sonra duyurulacak. Peki; 16 Temmuz tatil mi?

    takvim.com.tr
    16 Temmuz Cuma tatil mi? 16 Temmuz memurlara, özel sektöre izin var mı?

    16 Temmuz memurlara, özel sektöre izin var mı? 16 Temmuz Cuma tatil mi? Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz'la birleşip birleşmeyeceği merakla beklenirken, en kritik tarih ise 16 Temmuz Cuma oldu. 16 Temmuz tarihinin Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, bu tarihin tatil olması durumunda ortaya neredeyse 11 günlük bir tatil çıkacak. Pandemi döneminin ardından böyle bir tatil fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 16 Temmuz tatil mi sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte detaylar!

    16 TEMMUZ CUMA TATİL Mİ?

    16 Temmuz'un tatil olup olmadığına ilişkin karar bu akşam yapılacak kabine toplantısının ardından açıklanacak.

    Hemen şunu belirtelim ki, 16 Temmuz Cuma günü ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 15 Temmuz resmi tatili bayram tatili ile birleştirilirse 16 Temmuz Cuma günü de tatil olacak. Tatil günleri birleştirilmezse, 16 Temmuz'da normal mesai devam edecek.

    Bayram tatili ile ilgili alınacak yeni karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.

    BAYRAM TATİLİ 11 GÜN OLUR MU?

    Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

    Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.

        Kurban Bayramı

        2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

        Zafer Bayramı

        Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

        Cumhuriyet Bayramı

        29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Abla militan kardeş tavuk hırsızı
        Haberler Güncel 16 Temmuz Cuma tatil mi? 16 Temmuz memurlara, özel sektöre izin var mı?