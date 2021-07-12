16 Temmuz Cuma tatil mi? 16 Temmuz memurlara, özel sektöre izin var mı?

16 Temmuz memurlara, özel sektöre izin var mı? 16 Temmuz Cuma tatil mi? Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz'la birleşip birleşmeyeceği merakla beklenirken, en kritik tarih ise 16 Temmuz Cuma oldu. 16 Temmuz tarihinin Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, bu tarihin tatil olması durumunda ortaya neredeyse 11 günlük bir tatil çıkacak. Pandemi döneminin ardından böyle bir tatil fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar, 16 Temmuz tatil mi sorusunun yanıtını sorguluyor. İşte detaylar!
16 TEMMUZ CUMA TATİL Mİ?
16 Temmuz'un tatil olup olmadığına ilişkin karar bu akşam yapılacak kabine toplantısının ardından açıklanacak.
Hemen şunu belirtelim ki, 16 Temmuz Cuma günü ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 15 Temmuz resmi tatili bayram tatili ile birleştirilirse 16 Temmuz Cuma günü de tatil olacak. Tatil günleri birleştirilmezse, 16 Temmuz'da normal mesai devam edecek.
Bayram tatili ile ilgili alınacak yeni karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacak.
BAYRAM TATİLİ 11 GÜN OLUR MU?
Bayram tatilinin 11 gün olması için öncelikle resmi tatil olan 15 Temmuz Perşembe gününün ardındaki 16 Temmuz tarihinin de resmi tatil ya da idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.
Arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de tam gün tatil kapsamına alınması halinde, 15 Temmuz-25 Temmuz tarih aralığı 11 gün tatil olarak ilan edilmiş olacak.