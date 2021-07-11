İstanbul'da Filistin zirvesi! Başkan Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırladı. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen zirvede Başkan Erdoğan ile Abbas, Filistin'deki insani durum ve İsrail- Filistin ilişkilerindeki son gelişmeleri ele aldı.
1 saat süren görüşmede ayrıca Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin de değerlendirme yapıldı. Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını vurguladı.
1 saat süren görüşmede ayrıca Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin de değerlendirme yapıldı. Erdoğan, İsrail'in Filistin'deki zulümlerine sessiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını vurguladı.