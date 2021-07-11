E-nabız şifresi nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı! Kayıt olarak sonuç görüntüleme…

E-nabız şifresi nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hastane randevusu almak, yapılan tahlillerin sonuçlarını görmek, covid 19 aşı randevusu işlemleri gibi daha pek çok ihtiyaç için kolaylık sağlayan ve hastaneye gitmeden bu bilgileri vatandaşların öğrenmesini sağlayan e-Nabız sistemi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
E-NABIZ NASIL KAYIT OLUNUR?
Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.
E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.
E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.
e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.