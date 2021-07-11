E-nabız şifresi nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı! Kayıt olarak sonuç görüntüleme…

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır. Sağlık verileriniz varsa "Sağlık Geçmişim" alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz. Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.

E-NABIZ TAHLİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

E-nabız sistemine giriş yaparak tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşma imkanınız vardır. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabiz.gov.tr/ sayfasına tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklayınız. Böylelikle ultrason, röntgen, MR ve tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşmanız mümkündür.