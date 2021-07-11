Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.07.2021 17:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.07.2021 17:49
    ABONE OL

    E-nabız şifresi nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı! Kayıt olarak sonuç görüntüleme…

    Gündemde yoğun bir şekilde E-nabız şifresi nasıl alınır? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Özellikle koronavirüs salgınından dolayı hastanelere gitmeden pek çok işlemi online olarak yapmak isteyen vatandaşlar Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu ve büyük kolaylık sağlayan E-Nabız sistemi ile işlemlerini halletmek istiyor. Peki kayıt olarak sonuç görüntüleme sayfasına nasıl girilir? Sağlık Bakanlığı e-nabız tahlil sonucu sorgulama ekranına nereden ulaşılır?

    takvim.com.tr
    E-nabız şifresi nasıl alınır?

    E-nabız şifresi nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hastane randevusu almak, yapılan tahlillerin sonuçlarını görmek, covid 19 aşı randevusu işlemleri gibi daha pek çok ihtiyaç için kolaylık sağlayan ve hastaneye gitmeden bu bilgileri vatandaşların öğrenmesini sağlayan e-Nabız sistemi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    E-NABIZ NASIL KAYIT OLUNUR?

    Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir. Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

    E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

    Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

    E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

    E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

    e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

        Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

        e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır. Sağlık verileriniz varsa "Sağlık Geçmişim" alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz. Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.

        E-NABIZ TAHLİL SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        E-nabız sistemine giriş yaparak tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşma imkanınız vardır. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabiz.gov.tr/ sayfasına tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklayınız. Böylelikle ultrason, röntgen, MR ve tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşmanız mümkündür.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        TSK'nın yeni elektronik harp gücü teslim edildi
        Haberler Güncel E-nabız şifresi nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı e-Nabız tahlil sonucu sorgulama ekranı! Kayıt olarak sonuç görüntüleme…