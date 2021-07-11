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    • 11.07.2021 18:41
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    Demet Sağıroğlu eski Türkiye'nin Müslümanlara karşı uyguladığı başörtüsü yasağını doğru buluyor

    Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu nefret dili kullanarak, İslam'ın kurallarına uyan kadınlara eski Türkiye'nin uyguladığı başörtüsü yasağını savundu. Sosyal medya hesabından başörtüsünü "Arap seviciliği" olarak niteleyen Sağıroğlu başörtülü takipçisine, "Okumak isteyen insan Arabistan’a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu" sözlerini sarf etti. Demet Sağıroğlu, skandal sözleri sonrası kamuoyunda büyük tepki görüyor. Haberin detayları...

    Demet Sağıroğlu başörtüsü düşmanı çıktı

    Demet Sağıroğlu, ülkemizde bir dönem uygulanan başörtüsü yasağını sözcülüğünü yaptı. Türkiye 2023 seçimlerine giderken vesayet odaklarının ve muhalefetin kültürel hegemonyasını temsil eden şarkıcı Sağıroğlu, Müslüman kadınlara nefret dili kullandı.

    DEMET SAĞIROĞLU, ÖNCE ÖZLEM ZENGİN'İ HEDEF ALDI

    Sabah'ın aktardığına göre Demet Sağıroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili avukat Özlem Zengin'i hedef aldı ve "Özlem hanım yüzümüze baka baka yalan söylüyor. 'Bize kadar kadın okuyamazdı' diyen bir kadına hemen ailemin eski kuşağından örnek vereyim. Halam T.C.nin ilk avukatlarındandır. Teyzelerim ve annem de mühendis, avukat ve öğretmendir. Tüm kadınlarımız okumuş, okumaya devam etmektedir!" iddiasında bulundu.

    YILMAZ: BİZLERE OKUMA HAKKI DAHA YENİ VERİLDİ!

    Nilüfer Dilrûba Yılmaz da; Demet Sağıroğlu'na cevap verdi ve "Demet hanım Özlem hanımefendi sizin gibi başı açık olan hanımlardan bahsetmiyor. Bizim gibi başörtüsü kullanan hanımlardan bahsediyor. Bizlere okuma hakkı daha yeni verildi de!" ifadelerini kullandı.

    SAĞIROĞLU: OKUMAK İSTEYEN İNSAN ARABİSTAN'A DA GİDİP OKURDU

        Sanatçı Demet Sağıroğlu, Nilüfer Dilrûba Yılmaz'a yeniden cevap verdi ve ülkemizde bir dönem uygulanan başörtüsü yasağını savundu ve "Okumak isteyen insan Arabistan'a da gidip okurdu" dedi.

        "O GÜNLER BAŞÖRTÜSÜ ADI ALTINDAKİ ARAP SEVİCİLİĞİNİN ÖNLEMİNİ ALMAK İÇİN ÖNLEMDİ"

        Demet Sağıroğlu, "Başkanın çocukları gibi yurtdışına gidememişsiniz, üzüldüm. Okumak isteyen insan Arabistan'a da gidip okurdu. Çok da sponsorunuz olurdu. Başörtüsü dayatması yanlıştı. Ama anladığım kadarıyla o günler, bugünki baş örtüsü adı altındaki Arap seviciliğinin önlemini almak için önlemdi" iddiasında bulundu.

        YILMAZ: TÜRKIYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLARAK NEDEN BAŞKA BİR ÜLKEDE OKUMAK ZORUNDA BIRAKILIYORUM

        Nilüfer Dilrûba Yılmaz, Demet Sağıroğlu'nun söz konusu açıklamasına tepki gösterdi ve "Demet hanım hayatımda okuduğum en saçma cümleleri kurdunuz. Şarkılarınızla büyüyen biriyim, bu cevabınız şarkılarınız kadar iyi değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak neden başka bir ülkede okumak zorunda bırakılıyorum mantıklı bir izah?" diye sordu.

        ERDOĞAN, 49 YIL SÜREN BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI KALDIRMIŞTI

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Eylül 2013 tarihinde, 1964 yılında ülkemizde başlayan başörtüsü yasağını sona erdirdi, kamu kurumlarında uygulanan başörtüsü yasağını kaldırmıştı.

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            Haberler Güncel Demet Sağıroğlu eski Türkiye'nin Müslümanlara karşı uyguladığı başörtüsü yasağını doğru buluyor