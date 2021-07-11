Demet Sağıroğlu eski Türkiye'nin Müslümanlara karşı uyguladığı başörtüsü yasağını doğru buluyor

Demet Sağıroğlu, ülkemizde bir dönem uygulanan başörtüsü yasağını sözcülüğünü yaptı. Türkiye 2023 seçimlerine giderken vesayet odaklarının ve muhalefetin kültürel hegemonyasını temsil eden şarkıcı Sağıroğlu, Müslüman kadınlara nefret dili kullandı.
DEMET SAĞIROĞLU, ÖNCE ÖZLEM ZENGİN'İ HEDEF ALDI
Sabah'ın aktardığına göre Demet Sağıroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili avukat Özlem Zengin'i hedef aldı ve "Özlem hanım yüzümüze baka baka yalan söylüyor. 'Bize kadar kadın okuyamazdı' diyen bir kadına hemen ailemin eski kuşağından örnek vereyim. Halam T.C.nin ilk avukatlarındandır. Teyzelerim ve annem de mühendis, avukat ve öğretmendir. Tüm kadınlarımız okumuş, okumaya devam etmektedir!" iddiasında bulundu.
YILMAZ: BİZLERE OKUMA HAKKI DAHA YENİ VERİLDİ!
Nilüfer Dilrûba Yılmaz da; Demet Sağıroğlu'na cevap verdi ve "Demet hanım Özlem hanımefendi sizin gibi başı açık olan hanımlardan bahsetmiyor. Bizim gibi başörtüsü kullanan hanımlardan bahsediyor. Bizlere okuma hakkı daha yeni verildi de!" ifadelerini kullandı.
SAĞIROĞLU: OKUMAK İSTEYEN İNSAN ARABİSTAN'A DA GİDİP OKURDU