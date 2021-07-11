Demet Sağıroğlu eski Türkiye'nin Müslümanlara karşı uyguladığı başörtüsü yasağını doğru buluyor

Sabah'ın aktardığına göre Demet Sağıroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili avukat Özlem Zengin'i hedef aldı ve "Özlem hanım yüzümüze baka baka yalan söylüyor. 'Bize kadar kadın okuyamazdı' diyen bir kadına hemen ailemin eski kuşağından örnek vereyim. Halam T.C.nin ilk avukatlarındandır. Teyzelerim ve annem de mühendis, avukat ve öğretmendir. Tüm kadınlarımız okumuş, okumaya devam etmektedir!" iddiasında bulundu.

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