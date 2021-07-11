Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, soykırımın 26. yılında Srebrenitsa kurbanlarını andı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Dünyanın vicdanında kapanmayan yara, Srebrenitsa... Aliya'nın dediği gibi: 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır'. Soykırımı unutmayacağız. Bosnalı mazlumlara rahmetle..." ifadelerine yer verdi.
Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri rahmetle anan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen, pek çok ülkenin sessizliği ile zulme ortak olduğu Srebrenitsa Soykırımı'nı unutmadık, unutmuyoruz." ifadesini kullandı.
Hafızalardan asla silinmeyen acının 26. yılında Srebrenitsa şehitlerini rahmetle yad eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tarihin sayfalarına bir insanlık utancı olarak yazılan Srebrenitsa Soykırımı yıllardır içimizde kapanmayan bir yara..." paylaşımında bulundu.
"ACISI HALA YÜREKLERDE TAZE"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Acısı hala yüreklerde taze olan, insanlık tarihinin en kara lekelerinden Srebrenitsa Soykırımı'nın 26'ncı yıl dönümünde şehit düşen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." paylaşımı yaptı.
Srebrenitsa Soykırımı'nda 8 bin 372 şehit ve bilinmeyen nicesinin verildiğine işaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Srebrenitsa'da yaşananlar; katliama sessiz kalanlarla, Batı'nın iki yüzlülüğünü, tarihe ve insanlığın vicdanına not düşmüştür... Srebrenitsa'daki şehitleri ve zulme kayıtsız kalan insanlığı rahmetle anıyoruz." ifadelerini paylaştı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995'te dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan, katledilen 8 bin 372 masum Bosnalı kardeşimizi asla unutmayacağız. Ruhları şad olsun." ifadeleriyle soykırım kurbanlarını andı.
Srebrenitsa'da kaybedilenleri rahmetle anan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "Kapanmayacak yeni yaralar açılmasın diye bu utancı unutmadık, unutturmayacağız." mesajını paylaştı.