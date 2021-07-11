Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, soykırımın 26. yılında Srebrenitsa kurbanlarını andı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Dünyanın vicdanında kapanmayan yara, Srebrenitsa... Aliya'nın dediği gibi: 'Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır'. Soykırımı unutmayacağız. Bosnalı mazlumlara rahmetle..." ifadelerine yer verdi.

Srebrenitsa'da hayatını kaybedenleri rahmetle anan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen, pek çok ülkenin sessizliği ile zulme ortak olduğu Srebrenitsa Soykırımı'nı unutmadık, unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Hafızalardan asla silinmeyen acının 26. yılında Srebrenitsa şehitlerini rahmetle yad eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Tarihin sayfalarına bir insanlık utancı olarak yazılan Srebrenitsa Soykırımı yıllardır içimizde kapanmayan bir yara..." paylaşımında bulundu.