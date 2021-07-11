DGS baraj puanı kaç 2021? DGS 1 ham puan kaç net yapar? Sınavdan en düşük kaç puan alınması gerekiyor?

ÖSYM tarafından 11 Temmuz Pazar günü uygulanan 2021 DGS sınavı hakkında hesaplama işlemleri sorgulanmaya başlandı. DGS sınavına katılan adaylar baraj puanı hakkında bilgi almak istiyor. Bu bağlamda, adayların sözel ve sayısal standart puanları ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak yerleştirmede esas alınacak DGS puanları ortaya çıkacak. Peki, DGS baraj puanı kaç 2021? İşte sınav hakkında detaylı bilgiler...
2021 DGS'DE KAÇ SORU SORULDU?
DGS kılavuzuna göre sınav 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
Öğrencilere sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 120 soru yöneltilecek. 150 dakikanın ardından görevliler sınav süresinin bitmesiyle sınavı sonlandırarak sınav kağıtlarını toplayacak.
DGS BARAJI KAÇ PUAN 2021?
DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. Bir bölümü kazanmak için yaklaşık 130 puan alınması gerekiyor. İyi bir bölümü kazanmak için en az 240-250 puan alınması gerekiyor. Adayların ÖBP puanını da yüksek tutması gerekiyor.
Adayın puanı, yerleşmek istediğin bölümün taban puanından aşağı olursa geçiş yapılamaz.
2021 DGS'de sayısal ve sözel testlerinden en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların ise DGS puanı hesaplanmayacak.
SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI
Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar içinSayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.