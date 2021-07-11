DGS baraj puanı kaç 2021? DGS 1 ham puan kaç net yapar? Sınavdan en düşük kaç puan alınması gerekiyor?

2021 DGS'DE KAÇ SORU SORULDU?

DGS kılavuzuna göre sınav 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.

Öğrencilere sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 120 soru yöneltilecek. 150 dakikanın ardından görevliler sınav süresinin bitmesiyle sınavı sonlandırarak sınav kağıtlarını toplayacak.

DGS BARAJI KAÇ PUAN 2021?

DGS sınavında baraj puanı yoktur. DGS'nin kendisine özel puan hesaplama yöntemi vardır. Bir bölümü kazanmak için yaklaşık 130 puan alınması gerekiyor. İyi bir bölümü kazanmak için en az 240-250 puan alınması gerekiyor. Adayların ÖBP puanını da yüksek tutması gerekiyor.

Adayın puanı, yerleşmek istediğin bölümün taban puanından aşağı olursa geçiş yapılamaz.

2021 DGS'de sayısal ve sözel testlerinden en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacak Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların ise DGS puanı hesaplanmayacak.