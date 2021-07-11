CHP'li Özgür Özel'in 27 Mayıs çarpıtması Yassıada tutanaklarından çıktı! Özür dile Özgür Özel

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsmet İnönü'nün 27 Mayıs öncesi yaptığı darbe tehdidi içeren açıklamalarını hatırlatmasının ardından, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in öncülük ettiği çarpıtma girişimi Yassıada tutanaklarına takıldı. Özel, İnönü'nün Meclis kararıyla tutanaklardan çıkarılan konuşmayı hiç yapmadığını iddia ederken, o ifadeler Yassıada belgelerinden çıktı.

KOMİSYON BELGESİ

Yassıada davalarının soruşturma eklerinde ortaya çıkan ifadeler, aynı dönemde Meclis'te bulunan gazeteci kökenli Demokrat Parti milletvekili Mithat Perin'in tuttuğu notlar arasında bulundu. Yassıada Tazminat Komisyonu evrakları içinde yer alan daktilo ile yazılmış konuşma, "Cumhuriyet Arşivleri, Yassıada Fonu, 19 no.lu kutu, 55 no.lu gömlek, sıra 1, evrak 1'de, Merkez Soruşturma Kurulu'nun 03.08.1960 tarih ve 809 sayılı 4 No.lu Tali Soruşturma Kurulu'na gönderdiği yazının eki 7. Sırası'nda" yer aldı.

CEZA GETİREN KONUŞMA

Akşam'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan Yassıada Tazminat Komisyonu'nun incelediği evrakların tasnifi sırasında ortaya çıkan belgenin, Mithat Perin tarafından tutulan 3 sayfalık notların daktiloya çekilmiş hali olduğu belirlendi. Belgelerde İsmet İnönü'nün 12 birleşim Meclis'ten geçici olarak çıkarılma cezası verilmesi sonrasında anılan konuşmayı yaptığı ifade edildi. İnönü'nün, Meclis'ten çıkarılmadan önce yaptığı ve tutanaklardan çıkarılan konuşmada şu ifadeler yer aldı:

AÇIKÇA DARBE TEHDİDİ

"Buraya gelirken dışarıda Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında bir genç binbaşı vardı. Siz benden korkuyorsunuz. Benden korkuyorsunuz ama dışarıya getirdiğiniz askerlere kumanda eden binbaşıdan da korkuyorsunuz. Korktuğunuzu, ona güvenmediğinizi isbat etmek için size şöyle bir teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni alıp götürmesini söyleyin bakalım emrinize itiat edecek mi? Size bunun aksi bir teklifim de var. Binbaşıyı ben çağırayım ve Meclisi feshettireyim. Bunu ister misiniz? Siz böyle inanmadığınız insanlarla bir ihtilalin bastırılacağına inanmakla bir kerre daha hatalı bir yola sapmış bulunuyorsunuz. İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız."