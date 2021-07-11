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    • 11.07.2021 09:43
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    DGS 2021 taban- tavan puanları ve kontenjanları! DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

    ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonrası 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları adaylar tarafından arama motorlarında aratılmaya başlandı. DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri ve boş kontenjanları da bu kapsamda araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında düzenlenen DGS sınavı 11 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınavda başarılı olmak isteyen adaylar toplamda 120 soruya 150 dakikada cevap verdi. Peki, bölümlere göre DGS üniversite taban-tavan puanları nasıl? İşte 2021 DGS üniversite taban tavan puanları!

    takvim.com.tr
    2021 DGS üniversite taban tavan puanları! DGS 4 yıllık üniversite geçiş bölümleri ve boş kontenjanlar nasıl?

    2021 DGS taban tavan puanları: Önlinsans bölümlerinden mezun olan adaylar DGS sınavına girdikten sonra kendi bölümlerine ait taban-tavan puanlarını incelemeye başladı. Adaylar sınav puanına göre kendilerine uygun olan üniversite ve bölümü belirleyerek tercihlerde bulunur. Ancak 2021 yılına ait taban ve taban puanları henüz açıklanmadı. Bu kapsamda sitemizde 2020 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz. İşte detaylar!

    DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    DGS taban ve tavan puanları 2021 henüz açıklandı. Kılavuzdan taban ve tavan puanlarına ulaşabilirsiniz.

    DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    DGS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2020 yılına ait DGS boş kontenjanlar listesini bulabilirsiniz.

    DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 DGS ÖNLİSANS BAŞARI PUANI (ÖBP) HESAPLAMA!

        DGS'de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:

        Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır.

        50'nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100'lü not sistemine dönüştürülecektir.
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        Haberler Güncel DGS 2021 taban- tavan puanları ve kontenjanları! DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?