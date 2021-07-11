DGS 2021 taban- tavan puanları ve kontenjanları! DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık boş kontenjanlar listesi açıklandı mı?

2021 DGS taban tavan puanları: Önlinsans bölümlerinden mezun olan adaylar DGS sınavına girdikten sonra kendi bölümlerine ait taban-tavan puanlarını incelemeye başladı. Adaylar sınav puanına göre kendilerine uygun olan üniversite ve bölümü belirleyerek tercihlerde bulunur. Ancak 2021 yılına ait taban ve taban puanları henüz açıklanmadı. Bu kapsamda sitemizde 2020 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz. İşte detaylar!
DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
DGS taban ve tavan puanları 2021 henüz açıklandı. Kılavuzdan taban ve tavan puanlarına ulaşabilirsiniz.
DGS BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
DGS boş kontenjanlar listesi henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2020 yılına ait DGS boş kontenjanlar listesini bulabilirsiniz.