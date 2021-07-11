Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'ya düzenlediği harekat sonucu 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
İşte MSB'den yapılan o açıklama;
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
İşte MSB'den yapılan o açıklama;
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2021
Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dqa8e6r4nu