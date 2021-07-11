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    Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Gara'ya hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    Gara'ya hava harekatı! 2 terörist etkisiz...
    Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara'ya düzenlediği harekat sonucu 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.



    İşte MSB'den yapılan o açıklama;
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