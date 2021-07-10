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    • 10.07.2021 15:01
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    Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur?

    Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. “Hac ayı” olarak bilinen Zilhicce orucunun ne zaman tutulacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Bu mübarek ayda vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Zilhicce ayının ilk günlerinde oruç tutmak isteyen vatandaşlar için Zilhicce orucu ne zaman tutulur sorusunun cevabı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur?

    Zilhicce orucu ne zaman tutulur? Zilhicce ayında kaç gün oruç tutulur? Zilhicce ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar bu mübarek günde ibadetlerini yerine getirmek istiyor. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur.

    ZİLHİCCE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır.

    Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).

    ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ NELERDİR?

    Zilhicce, hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ayıdır. İslam'ın temel ibadetinden hac bu ay yapılır. Haccın bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır.

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen Müslümanlar tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

    Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

        Fecr suresinin 2. âyetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce'nin ilk on gecesi kastedilmiştir.

        Zilhicce'nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); "Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur." buyurmuş, sahabîler, "Ey Allah'ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? " diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

        Zilhicce'nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır.

        Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir.

        Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir.
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