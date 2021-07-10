Yusuf ile Eylül Yaray, kalp hastasıydı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla iyileştiler

Diyarbakır'da yaşayan Yusuf (4) ile Eylül (2) isimli iki kardeş, Yaray ailesinin göz bebeğiydi.

Ancak Yusuf, kalp kapağında doğumsal bir anomali ve akciğere giden damarlarda darlıkla, Eylül ise kalbinde delik ve akciğerinde pulmoner arter basıncı hastalığıyla dünyaya gelmişti.

Ameliyatları riskli bulunan iki kardeş, kısa süre önce Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 8 saatlik ameliyatla iyileşti.

İki yavrunun ameliyat sonrası hastane koridorunda attığı adımlar, Türkiye'nin kalbini titretti.

Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alican Hatemi, "Ameliyat edilmeselerdi iki kardeş de hayatını kaybedecekti" dedi. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erkut Öztürk ise iki kardeşin sağlığına kavuştuğunu söyledi.