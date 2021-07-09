SON DAKİKA: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Başkan Erdoğan, Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"AŞILAMADA 58 MİLYONU AŞTIK"

Aşılamada şu anda 58 milyonu aşmış durumdayız. Aşılamada kademe de getiriyoruz, yaş gruplarına göre...

"UĞUR BEY VE EŞİ MİSAFİRİMİZ OLACAK"

Sinovac ve BionTech'te aşı geldi. Uğur Bey ve eşi ülkemizde misafirimiz olacak.

"DİYARBAKIR'DAKİ AŞI İSTEKSİZLİĞİNİ AŞACAĞIZ"

BionTech'te daha seri bir şekilde davranabileceğiz. Diyarbakır'daki aşıya karşı isteksizliği ne yapıp edip aşacağız. Buralarda aşıyı ne kadar teşvik edersek, buralarda da Kovid olayı azalacaktır. Diyarbakır'da oranda biraz sıkıntımız var, bunu aşacağımıza inanıyorum.

"KURBAN BAYRAMI TATİLİNİ MİLLETE SESLENİŞTE DUYURACAĞIM"

Kurban Bayramı tatili ile ilgili çalışmalar sürüyor. Sanki tatil süreci 10 ve 9 arasında dolaşıyor. Bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım."

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik program için bugün Diyarbakır'da. Erdoğan'ın kenti ziyareti öncesinde hazırlıkların hepsi tamamlandı.

KURŞUNLU CAMİİ'NDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Cuma namazını kılmak için Kurşunlu Camii'ne geldi.