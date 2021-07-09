Ahmet Yüzer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yüzer ne iş yapıyor? Topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortalıktan kaybolduğu belirtilen ve kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Ahmet Yüzer hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu gelişmenin ardından Ahmet Yüzer kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.