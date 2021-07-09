Ahmet Yüzer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yüzer ne iş yapıyor? Topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortalıktan kaybolduğu belirtilen ve kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Ahmet Yüzer hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu gelişmenin ardından Ahmet Yüzer kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
'ÜRETİM YAPIYORUZ' DEDİ
Ahmet Y., tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin Bitcoin makineleri ürettiğini, Bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu.
Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Ahmet Y., bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.
AHMET YÜZER KİMDİR?
Ahmet Yüzer iddiaya göre, Aydın, Bursa ve çeşitli illerde vatandaşları dolandırarak yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu.
Sadece Nazilli ilçesinde bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıklarını öne sürerek Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.