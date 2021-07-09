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    • 09.07.2021 10:14
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    Ahmet Yüzer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yüzer ne iş yapıyor?

    Kripto para vurgunuyla gündeme gelen Ahmet Yüzer kimdir, kaç yaşında, nereli? Kendisini yurt dışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak tanıtan ve bağlı olduğu şirketin Bitcoin madenciliği yaptığını belirten Ahmet Yüzer’in yaklaşık 500 milyon lira para topladıktan sonra ortalıktan kaybolduğu belirtiliyor. Nazilli ilçesinde Bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Peki; Ahmet Yüzer kimdir?

    takvim.com.tr
    Ahmet Yüzer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yüzer ne iş yapıyor?

    Ahmet Yüzer kimdir, kaç yaşında, nereli? Ahmet Yüzer ne iş yapıyor? Topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortalıktan kaybolduğu belirtilen ve kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan Ahmet Yüzer hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu gelişmenin ardından Ahmet Yüzer kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    'ÜRETİM YAPIYORUZ' DEDİ

    Ahmet Y., tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin Bitcoin makineleri ürettiğini, Bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu.

    Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Ahmet Y., bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.

    AHMET YÜZER KİMDİR?

    Ahmet Yüzer iddiaya göre, Aydın, Bursa ve çeşitli illerde vatandaşları dolandırarak yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu.

    Sadece Nazilli ilçesinde bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıklarını öne sürerek Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

        2014'te Kıymetli Madenler yapmaya başlayan Yüzer, 2016'da Kıymetli Madenler ve Mücevherat ofisi açtı.

        2020 yılında da Altınay Diamond Kıymetli Madenler ve Mücevherat şirketini kurdu ve burada insanların yatırımlarına, ihtiyaçlarına yardımcı olarak kazanç elde etti.
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