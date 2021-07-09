Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! İşte aşıda son durum

Sağlık Bakanlığı 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 5.670 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 59 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" açıklamasında bulundu.
"VAKA SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI"
Bakan Koca, "Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım" dedi.