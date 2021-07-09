Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 9 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı! İşte aşıda son durum







İKİ İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bugün iki ilimiz daha maviye döndü. Yeni örnek iller Kırklareli ve Çanakkale. Birlikte mücadelenin yeni sahası aşı olmaktır. Biran evvel aşınızı olun" açıklamasında bulundu.