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    • 09.07.2021 13:02
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    2021- 2022 il içi ve dışı yer değiştirme takvimi: MEB son dakika öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvurusu...

    MEB öğretmen il dışı atama ne zaman başlayacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2021-2022 MEB il dışı atama takvimi öğretmenler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından açıklanan takvime göre; başvuru, atama ve ilişik kesmenin bu yıl ne zaman yapılacağı duyuruldu. Peki; MEB öğretmen il dışı atama ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerine ilişkin takvim yayımlandı. Takvime göre 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacak.

    takvim.com.tr
    MEB öğretmen il dışı atama ne zaman başlayacak 2021?

    İl dışına atanmak isteyen öğretmenler için beklenen tarih geldi! MEB tarafından il içi tayinlerinin başlamasının ardından, il dışı atama tarihleri de merak edilmeye başlandı. MEB tarafından 2021 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin yayınlanan duyurunun ardından öğretmen il dışı atama takvimi netlik kazandı. Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek. Peki; 2021-2022 MEB atama takvimi nasıl? Öğretmen il dışı atama ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

    ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI

    Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerine ilişkin takvim yayımlandı. Takvime göre 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacak.

    MEBBİS BAŞVURUSU

    MEB'den tayin başvurusu hakkında, "Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden "kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşılabilecekti" ifadelerine yer verildi.

    MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA NE ZAMAN?

    Öğretmenler il içerisinde veya il dışında yer değiştirme taleplerini 29 Temmuz-2 Ağustos arasında bildirmeleri ve gerekli evraklar ile başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Atama işlemleri 3 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

        MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

        İL İÇİ BAŞVURU VE ATAMA TARİHLERİ AÇIKLANDI!

        2021 Yılı öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme ihtiyaç listeleri güncel Excel programı ile de paylaşıldı. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenler başvurularını 8-14 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçlar 16 Temmuz 2021'de açıklanacak.

        İL DIŞI ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

        Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

        Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek.

        Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2021 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Bunlardan en geç 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek.

        Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacak.

        MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI!

        1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

        2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna

        atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
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