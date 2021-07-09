İl dışına atanmak isteyen öğretmenler için beklenen tarih geldi! MEB tarafından il içi tayinlerinin başlamasının ardından, il dışı atama tarihleri de merak edilmeye başlandı. MEB tarafından 2021 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin yayınlanan duyurunun ardından öğretmen il dışı atama takvimi netlik kazandı. Başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin tercihlerine açılacak eğitim kurumları, öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük durumları dikkate alınarak belirlenecek. Peki; 2021-2022 MEB atama takvimi nasıl? Öğretmen il dışı atama ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca, öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme taleplerine ilişkin takvim yayımlandı. Takvime göre 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacak.
MEBBİS BAŞVURUSU
MEB'den tayin başvurusu hakkında, "Öğretmenler yer değiştirme başvurularını, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaktır. Elektronik Başvuru Formuna, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinden "kullanıcı adı" ve "şifre" ile ulaşılabilecekti" ifadelerine yer verildi.
MEB ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA NE ZAMAN?
Öğretmenler il içerisinde veya il dışında yer değiştirme taleplerini 29 Temmuz-2 Ağustos arasında bildirmeleri ve gerekli evraklar ile başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Atama işlemleri 3 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.