SON DAKİKA: AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba teklifi TBMM'ye sundu! Tütün ticaretine bir yıl erteleme

AK Parti, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelenecek.

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