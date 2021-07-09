Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2021 13:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 13:39
    ABONE OL

    SON DAKİKA: AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba teklifi TBMM'ye sundu! Tütün ticaretine bir yıl erteleme

    Son dakika haberleri... AK Parti, ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelenecek.

    Yeni torba yasa Meclis'te! O cezalara erteleme

    AK Parti, 18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

    Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz'dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

    Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

    Tütün ticareti yapanlara yönelik cezalar bir yıl ertelenecek.

    Ayrıntılar geliyor...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye için 'hızlı dönüş' tahmini
    Haberler Güncel SON DAKİKA: AK Parti ekonomik düzenlemeler içeren torba teklifi TBMM'ye sundu! Tütün ticaretine bir yıl erteleme