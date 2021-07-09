İstanbul'da operasyon: 4 bin 260 hard diske el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kullanılmış ve arızalı hard diskleri sıfır ürün gibi yurt dışından getirilerek, iç piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

Ürünlerin, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne getirileceğini tespit eden ekipler, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 300 bin lira olan toplam 4 bin 260 hard diske el konuldu. Ele geçirilen ürünler, Yenibosna'daki bir depoda basın mensuplarına sergilendi.

Hard disklerden bazıları, inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi.