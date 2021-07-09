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    • 09.07.2021 13:37
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    İstanbul'da operasyon: 4 bin 260 hard diske el konuldu

    Kullanılmış ve arızalı bilgisayar parçalarını yurt dışından getirerek, piyasaya sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonda toplam 4 bin 260 hard disk ele geçirildi.

    İstanbul'da dev operasyon: 4 bin 260 adet...

    Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kullanılmış ve arızalı hard diskleri sıfır ürün gibi yurt dışından getirilerek, iç piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.

    Ürünlerin, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne getirileceğini tespit eden ekipler, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile operasyon düzenledi.

    Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 300 bin lira olan toplam 4 bin 260 hard diske el konuldu. Ele geçirilen ürünler, Yenibosna'daki bir depoda basın mensuplarına sergilendi.

    Hard disklerden bazıları, inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi.

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