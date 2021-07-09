Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Temmuz Kabine Toplantısı var mı? Kurban Bayramı tatili hakkında kritik karar!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu sene Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle gözler hemen yakınındaki resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne çevrildi. 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi üzerine 16 Temmuz Cuma gününün de resmi tatil ilan edilip tatil süresinin 11 güne çıkarılacağı konuşuluyor. Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası bayram tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap veren Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında bunu açıklayacağını söyledi. Bu bağlamda, Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? Sorusu gündeme geldi. İşte detaylar!