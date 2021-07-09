Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Temmuz Kabine Toplantısı var mı? Kurban Bayramı tatili hakkında kritik karar!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu sene Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle gözler hemen yakınındaki resmi tatil olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne çevrildi. 15 Temmuz'un perşembe gününe denk gelmesi üzerine 16 Temmuz Cuma gününün de resmi tatil ilan edilip tatil süresinin 11 güne çıkarılacağı konuşuluyor. Başkan Erdoğan, cuma namazı sonrası bayram tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap veren Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında bunu açıklayacağını söyledi. Bu bağlamda, Kabine Toplantısı ne zaman? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı var mı? Sorusu gündeme geldi. İşte detaylar!
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 5 Temmuz Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi.Toplantıda, aşılama programı ve Kurban Bayramı tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alındı. Son olarak Başkan Erdoğan, 9 Temmuz cuma namazı sonrası bayram tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?" sorusuna cevap veren Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasında bunu açıklayacağını söyledi. Bu kapsamda 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı'nın olması bekliniyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.