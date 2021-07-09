Bir trol savcı daha! Antalya'da Twitter'dan dini değerlere ve devlet büyüklerine hakaret eden kişi eski savcı çıktı

Antalya 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık katılmazken avukatı hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Görevinin devamı sırasında 300 kişilik emlak ve konut şebekesini çökertmiştir. Yargılamaya konu isnatlar bu şebeke üyelerinin kendisine atmış olduğu iftiralardır" dedi. Mahkeme, E.H.'yi 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan toplam 35.580 lira para cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, E.H.'yi 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.