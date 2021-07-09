15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

15 Temmuz günü FETÖ'nün düzenlediği darbe girişimi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini kullanmıştı. Buna göre 15 Temmuz günü çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılmakta. Fakat 16 Temmuz günü ile ilgili bir karar şu ana dek henüz verilmedi.