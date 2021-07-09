Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2021 13:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2021 13:45
    ABONE OL

    15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde 15 Temmuz bayramla birleşti mi? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Tüm illerden vatandaşlar bayram tatilini iple çekiyor ve bu konuyla ilgili bilgileri de merakla araştırıyor. Peki 2021 yılında Kurban Bayramı hangi tarihlerde idrak edilecek, 9 gün mü 11 gün mü tatil olacak? Yaz aylarının yaşandığı şu günlerde tatil planları yapan kişiler 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, uzatıldı mı? Sorgulamasını yapar oldu. Peki açıklama geldi mi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    15 Temmuz bayramla birleşti mi?

    15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Özellikle yüzbinlerce çalışan kişi izin planlarını resmi tatiller doğrultusunda ayarlıyor ve bu noktada Kurban Bayramı tatilinin 2021 yılında ne kadar süreceğini merak ediyor. Kurban Bayramı 15 Temmuz resmi tatili ile birleşip 11 güne uzayacak mı?

    2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayrmaı tatilinin 9 gün sürmesi bekleniyor, 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

    Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
    Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

    15 TEMMUZ İLE KURBAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

    Vatandaşlar 16 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını ve 15 Temmuz resmi tatili ile hafta sonu tatilinin birleştirilip birleştirilmediğini merak ediyor.

    Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için az bir süre kaldı.

    2016 senesinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden 5 sene geçti. 15 Temmuz bu sene Perşembe gününe denk gelmekte ve hafta sonu ile arasında 16 Temmuz Cuma günü bulunmakta. Resmi tatil günlerinde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor.

        15 Temmuz günü FETÖ'nün düzenlediği darbe girişimi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini kullanmıştı. Buna göre 15 Temmuz günü çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılmakta. Fakat 16 Temmuz günü ile ilgili bir karar şu ana dek henüz verilmedi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye için 'hızlı dönüş' tahmini
        Haberler Güncel 15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek? Kurban Bayramı tatili uzatıldı mı?