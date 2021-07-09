16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz’la 16 Temmuz birleşti mi? 16 Temmuz tatil olacak mı?

16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle gözler 16 Temmuz'a çevrildi. 16 Temmuz resmi tatil mi sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Kurban Bayramı öncesi uzun tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, 16 Temmuz tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. İşte önümüzdeki günlerdeki tatile ilişkin merak edilen bilgiler!
16 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
Normalde 15 Temmuz Perşembe günü tatildir. Eğer 16 Temmuz Cuma günü de tatil ilan edilirse Kurban Bayramı tatili toplamda 11 gün olacak. Bu konuya kabine toplantısıyla karar verilmesi bekleniyor.
Bayram tatili süresinin de belirlenmesi beklenen toplantıda, turizm sezonuna ilişkin beklentiler ile bu kapsamda alınan tedbirlerin masada olacağı öngörülüyor.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
Kurban Bayramı
2021'de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.
Zafer Bayramı
Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021'de pazartesi günü olacak. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021'de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.