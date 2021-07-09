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    • 09.07.2021 21:40
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sevgi bizim en insanca özelliğimiz"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Sevgi bizim en insanca özelliğimiz" dedi.

    Bakan Koca: Sevgi bizim en insanca özelliğimiz

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan geçen Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

    "HER CAN SEVGİYİ HAK EDER"
    Koca, köpeği ile çekildiği fotoğrafı paylaşırken "Sevginin, iyi davranışın hayvanlardan esirgenmesini anlamak mümkün değil. Azdır da. Her can sevgiyi hak eder. Sevgi ise bizim en insanca özelliğimiz. Hayvanları Koruma Kanununun Yüce Meclis'ten geçmiş olmasından çok mutlu oldum. Katkısı olanları kutlarım" ifadelerini kullandı.

    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;



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