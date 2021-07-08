YÖK'ten flaş karar! Müsilajı araştırana burs!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilebilmesine katkı verecek nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği", "çevre ve atık" alanlarında doktora yapacaklara burs verilmesini kararlaştırdı.
YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YÖK 100/2000 Doktora Projesi doğrultusunda ülkenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, ilgili bakanlıklardan ve paydaş kurumlardan gelen öneriler de dikkate alınarak her dönem burs kapsamına alınan 100 öncelikli alan güncelleniyor.
YÖK, Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj sorununa bilimsel çözüm üretebilmesine katkı için adım attı. Bu konuda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin yeni çağrı döneminde 100 tematik alan içerisine "deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği" (müsilaj, biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal alan tahribatı dahil) de eklendi.