YÖK'ten flaş karar! Müsilajı araştırana burs!

Ayrıca bölgesel çalışmaların önemi vurgulanarak alanda çalışmaların artırılması adına "Afrika çalışmaları", ülkenin son dönemdeki uzay çalışmaları ve hedeflerine katkı sunulması amacıyla da "uzay bilimleri ve uydu teknolojileri" alt alanları yeni çağrı döneminde burs kapsamında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ, YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ DE BURS KAPSAMINDA DESTEKLENDİ

YÖK 100/2000 Doktora Projesi'nin daha önceki çağrı dönemlerinde ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda "Türkiye'nin otomobili" ve "milli ve yerli savunma sanayi"ne yönelik alt alanların yanı sıra "Doğu Akdeniz çalışmaları", "afet ve acil durum yönetimi", "deprem çalışmaları", "deniz jeolojisi ve jeofiziği", "sürdürülebilir su kaynakları" ve "yeraltı enerji kaynakları yönetimi" gibi öncelikli alt alanlar yer almıştı.