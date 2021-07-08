Aşure Günü ne zaman 2021? Aşure Günü yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar hangileri? Diyanet takvimi…

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü 2021 yılında 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.

AŞURE ANLAMI NEDİR?

Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehid edilmesi de muharremin onuncu günü gerçekleştiği için, aşûre günü aynı zamanda, İslâm tarihinde son derece acı, acıklı ve üzücü bir olayı hatırlatma özelliği de taşımaktadır.

Bu sebeple Şiîler, aşûre gününü Hz. Hüseyin'in intikamını alma sözünü tazeledikleri bir matem günü kabul ederler; hatta dövünerek ve kendilerine işkence yaparak bu oruca başlarlar. Gerek bu uygulama gerekse bu uygulamaya karşılık Emevîler'in bu günün bir bayram sevinci ile kutlanmasını sağlama yönündeki gayretleri temelde siyasal bakış ve görüş farklılığı ile ilgilidir.