Aşure Günü ne zaman 2021? Aşure Günü yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar hangileri? Diyanet takvimi…

Aşure Günü ne zaman 2021? Aşure Günü yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Aşure gününde Sıla-i rahim yapılması, akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerinin alınması tavsiye ediliyor.Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olacak ve yapılması gereken ibadetler haberimizde yer alıyor.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü 2021 yılında 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.
AŞURE ANLAMI NEDİR?
Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehid edilmesi de muharremin onuncu günü gerçekleştiği için, aşûre günü aynı zamanda, İslâm tarihinde son derece acı, acıklı ve üzücü bir olayı hatırlatma özelliği de taşımaktadır.
Bu sebeple Şiîler, aşûre gününü Hz. Hüseyin'in intikamını alma sözünü tazeledikleri bir matem günü kabul ederler; hatta dövünerek ve kendilerine işkence yaparak bu oruca başlarlar. Gerek bu uygulama gerekse bu uygulamaya karşılık Emevîler'in bu günün bir bayram sevinci ile kutlanmasını sağlama yönündeki gayretleri temelde siyasal bakış ve görüş farklılığı ile ilgilidir.
AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, OKUNACAK DUALAR
Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir'a)
Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]
Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır.
O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
Çoluk çocuğunu sevindirmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmuştur.