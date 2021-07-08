ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınavları ve kayıt yenileme ne zaman 2021? OBS sonuç sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Sınava katılan adaylar 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar sorulara itirazda bulunabilecekler. İtiraz sürecinin sona ermesiyle birlikte sonuçların açıklanacağı düşünülüyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınavları ve kayıt yenileme ne zaman 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN AÇIKLANACAK?
4 Haziran'da tamamlanan sınavların sonuçlarının 10 Haziran'da erişime açıldığı göz önüne alınırsa bütünleme sonuçlarının da 8-9 Temmuz tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor. Bugün sorulara itiraz sürecinin devam etmesi nedeniyle sonuç açıklanması beklenmezken gözler Perşembe ve Cuma günü ATA UNİ OBS adresinde olacak.
Atatürk Üniversitesi'nden sorulara itiraz ile ilgili yapılan açıklamada ise "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (07 Temmuz 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz." ifadeleri kullanılmıştı.