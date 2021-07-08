ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınavları ve kayıt yenileme ne zaman 2021? OBS sonuç sorgulama!

Atatürk Üniversitesi'nden sorulara itiraz ile ilgili yapılan açıklamada ise "Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (07 Temmuz 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz." ifadeleri kullanılmıştı.