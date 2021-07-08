Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, 132 bin kişiyi 1 milyar 100 bin lira dolandırdı. Brezilya'da teslim olduktan sonra 3 Temmuz'da Türkiye'ye getirilen Aydın, 26 saat süren sorgusunda vurgunun tüm detaylarını anlattı. Kimseyi dolandırma niyetinin olmadığını açıkladı. "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum" savunması yaptı.

Mağdurların zararlarını Türkiye'de el konulan mal varlıkları ile ödemek isteğini söyleyen Aydın, yurt dışındayken geçinebilmek için Bitcoin ve altcoinleri dolar ve Euro'ya çevirerek yaşadığını anlattı. "Brezilya'da 50 bin Euro para ve 3 Bitcoin olmak üzere toplam 100 bin dolar param vardı. Onunla yaklaşık 3 yıl boyunca geçindim" açıklaması yaptı. İfadesinin ardından adiyeye sevk edilen Tosuncuk tutuklandı.