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    • 08.07.2021 10:54
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    ABD'de kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar Türkiye'yi hedef aldı: İslam ülkesinden taşındım

    Yakın bir zaman önce özgür olmadığı gerekçesiyle Türkiye'den ABD'ye taşınan vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı. Giydiği kıyafetler nedeniyle uçağa alınmayan Saypınar, uygulama ABD'de yaşanmasına rağmen Türkiye'yi hedef aldı. Öte yandan muhalif kimliğiyle bilinen ekşisözlük'te yapılan yorumlar şoke etti. Aynı olay Türkiye'de olsa, "yobaz, siyasal islamcı, pislik vs." diyerek ortalığı ayağa kaldıracak kullanıcıların American Airlines'ı savunması ikiyüzlü tavırı ortaya çıkardı.

    takvim.com.tr
    ABD'de uçağa alınmadı Türkiye'yi hedef aldı

    Yakın bir zaman önce daha özgür olabilmek için Türkiye'den ABD'ye taşınan vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.



    "ŞORT GİYDİM DİYE UÇAĞA ALMADILAR"
    Miami'ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü.



    "TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI"
    Giydiği kıyafetler nedeniyle uçağa alınmayan Saypınar, uygulama ABD'de yaşanmasına rağmen Türkiye'yi hedef aldı. 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Deniz Saypınar, şu ifadeleri kullandı: "İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine bu yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletlerinde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa."



        KADINLIĞIMI GÖSTERMEYİ SEVİYORUM
        "Türkiye'de büyüdüm. Bu ülkede şeriat yok ancak İslam yanlısı bir ülke. Ben kadınım ve kadınlığımı göstermeyi seviyorum, Ne giyeceğimi bilecek kadar medeniyim. Burada kadınlara, biseksüellere, translara ya da geylere yapılan baskı çok fazla. Burada işinizden ya da motivasyonunuzdan bahsetmiyorum, direkt olarak hayatınızdan bahsediyorum. Bu nedenle cinsiyetinizden dolayı bir sınıfa ait olmadığımız bir ülkeye taşındım. Belki Türkiye tatil ya da seyahat için iyi ancak yaşamak için çok zor. Hiçbir şekilde kot şort giydiğim için tehdit edilmemeliyim. Kendinizle ilgili herhangi bir söz hakkına sahip değilseniz hayvandan ne farkınız kalır?"


        İKİYÜZLÜ YORUM
        Öte yandan muhalif kimliğiyle bilinen internet sitesi ekşisözlük'te yapılan yorumlarda Deniz Saypınar'a karşı American Airlines'ın yaptığı uygulama savunuldu. Firmanın teşhircilik yapan birinin uçağı almaması hakkı olduğunu belirten kullanıcılar, uçuş güvenliğini veya huzurunu bozacak durumlarda kabin görevlileri yetkisini kullanarak böyle kararlar alabildiğini hatırlattı.



        TÜRKİYE'DE OLSA ORTALIĞI AYAĞA KALDIRIRDINIZ
        Tam bu noktada ekşisözlük'te yapılan sözde özgürlükçü yorumların aslında ne kadar sahte ve Türkiye düşmanlığına vardığını hatırlatan bir paylaşım yapıldı. Kullanıcılardan biri olayın Türkiye'de olması halinde ekşisözlük yazarlarının, binlerce entry girilip "yobaz, siyasal islamcı, pislik vs." diyerek ortalığı ayağa kaldıracağı yorumunda bulundu.



        DRESS CODE NEDİR?
        ABD'de bütün hava yollarının kuralları arasında rahatsız edici şekilde açık giyinenleri uçağa almama, ya da uçaktan indirme gibi yetkiler uçuş ekibine tanınmıştır. Rahatsız edecek şekilde açık giyimin sınırı da kesin şekilde konamadığı için bu uçuş ekibinin inisiyatifindedir.




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