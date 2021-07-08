Yakın bir zaman önce daha özgür olabilmek için Türkiye'den ABD'ye taşınan vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, Texas Havalimanı'nda kıyafetinden dolayı hiç beklemediği bir olay yaşadı.
"ŞORT GİYDİM DİYE UÇAĞA ALMADILAR"
Miami'ye gitmek için havalimanına giden sporcu, kıyafetinin kışkırtıcı ve açık olduğu gerekçesiyle uçağa alınmadığını ileri sürdü.
"TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI"
Giydiği kıyafetler nedeniyle uçağa alınmayan Saypınar, uygulama ABD'de yaşanmasına rağmen Türkiye'yi hedef aldı. 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından açıklama yapan Deniz Saypınar, şu ifadeleri kullandı: "İslam ülkesinden taşındım çünkü kadınlar ikinci ya da üçüncü hatta sınıfsız bir şekilde yaşıyorlardı. Ancak burada da yine bu yaşanıyor. Kendimi gücenmiş hissediyorum. Beni Amerika Birleşik Devletlerinde resmen ama resmen bu şortu giydiğim için almadılar uçağa."