İtirafçı eski tuğgeneral Serdar Atasoy yeniden gözaltına alındı

Mahkeme Başkanı Mustafa Kemal Çatak, Atasoy'a, emniyet ifadesinde Güneş'in örgüte mensup olduğuna dair bilgi verdiğini hatırlatarak, bu konuda bildiklerini anlatmasını istemiş, bunun üzerine Atasoy, Güneş'i, Harp Okulundan tanıdığını ve Harp Akademisinde iki yıl beraber öğrenim gördüğünü anlatarak, "Daha sonra görev nedeniyle Yıldırım Güneş'i gördüğüm oldu. Ancak örgütsel olarak tanımıyorum kendisini." demişti.

Bunun üzerine Başkan Çatak'ın Atasoy'un soruşturma aşamasında, Güneş için "Bu şahıs benim devre arkadaşımdır. Kurmaylık sınavı sonrasında akademiye birlikte gittiğim kişidir. Bu şahıs da örgütten idi." dediği ifadesini okuması üzerine, sanık Güneş'in örgütsel bir ilişkisinin olduğuna dair beyanda bulunmadığını iddia eden Atasoy, itiraf içeren ifadesinin baskıyla alındığını ileri sürmüştü.