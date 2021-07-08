İtirafçı eski tuğgeneral Serdar Atasoy yeniden gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy'un, hakkında Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ocak'ta gözaltına alınmasına karar verildiği hatırlatıldı.
Atasoy'un, Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığında müdafi huzurunda alınan ifadeleri ile sevk edildiği sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda etkin pişmanlıkta bulunarak örgütsel faaliyetlerini anlattığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği belirtildi.
Soruşturma sonucunda Atasoy'un hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı kaydedilen açıklamada, Atasoy'un başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince 'kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu' gerekçesiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100'üncü maddesi kapsamında yakalama emri çıkarıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.
RÜTBESİNİ FETÖ ELEBAŞININ TAKTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
Eski Tuğgeneral Serdar Atasoy, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliği suçundan yargılanmasına devam edilen eski Albay Yıldırım Güneş'in davasında tanık olarak dinlenmişti.