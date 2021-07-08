Deniz Saypınar kimdir? ABD’de uçağa alınmayan sporcu Deniz Saypınar kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?

Deniz Saypınar kimdir, kaç yaşında? ABD'de uçağa alınmamasıyla gündeme gelen sporcu Deniz Saypınar Instagram hesabı nedir? Deniz Saypınar, giydiği kıyafet nedeniyle ABD'de uçağa alınmadığını iddia etti. Bunu çektiği bir videoyla paylaşan Saypınar'ın görüntüsü sosyal medya gündemine yerleşti. Peki; Deniz Saypınar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?