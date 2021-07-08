Deniz Saypınar kimdir? ABD’de uçağa alınmayan sporcu Deniz Saypınar kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?

Deniz Saypınar kimdir, kaç yaşında? ABD'de uçağa alınmamasıyla gündeme gelen sporcu Deniz Saypınar Instagram hesabı nedir? Deniz Saypınar, giydiği kıyafet nedeniyle ABD'de uçağa alınmadığını iddia etti. Bunu çektiği bir videoyla paylaşan Saypınar'ın görüntüsü sosyal medya gündemine yerleşti. Peki; Deniz Saypınar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?
DENİZ SAYPINAR KİMDİR?
Deniz Saypınar'ın vücut geliştirme fitness konusunda çeşitli dereceleri bulunmaktadır.
Deniz Saypınar IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) ProCard sahipi ilk Türk kadın olarak tarihe geçmiştir. Deniz Saypınar 160 cm boya ve 55 kilo vücut ağırlığına sahiptir.
DENİZ SAYPINAR DERECELERİ
6 Kez Türkiye Şampiyonluğu
2015 - IFBB Dünya 4.cüsü
2016 - IFBB Dünya İkincisi (Gümüş Madalya)
2016 - IFBB Avrupa 4.cüsü (Kupa)