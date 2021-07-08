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    • 08.07.2021 16:21
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    Deniz Saypınar kimdir? ABD’de uçağa alınmayan sporcu Deniz Saypınar kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?

    Deniz Saypınar kimdir, kaç yaşına? ABD’de uçağa alınmayan ve bunu çektiği bir videoyla sosyal medyada duyuran, sporcu Deniz Saypınar Instagram hesabı nedir? Sosyal medya fenomeni olmaya çalışan Saypınar’In Texas Havalimanı'nda kıyafeti uygun görülmediği için uçağa alınmadığı belirtiliyor. Peki; Deniz Saypınar kimdir?

    takvim.com.tr
    Deniz Saypınar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?

    Deniz Saypınar kimdir, kaç yaşında? ABD'de uçağa alınmamasıyla gündeme gelen sporcu Deniz Saypınar Instagram hesabı nedir? Deniz Saypınar, giydiği kıyafet nedeniyle ABD'de uçağa alınmadığını iddia etti. Bunu çektiği bir videoyla paylaşan Saypınar'ın görüntüsü sosyal medya gündemine yerleşti. Peki; Deniz Saypınar kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı nedir?

    DENİZ SAYPINAR KİMDİR?

    Deniz Saypınar'ın vücut geliştirme fitness konusunda çeşitli dereceleri bulunmaktadır.

    Deniz Saypınar IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) ProCard sahipi ilk Türk kadın olarak tarihe geçmiştir. Deniz Saypınar 160 cm boya ve 55 kilo vücut ağırlığına sahiptir.

    DENİZ SAYPINAR DERECELERİ

    6 Kez Türkiye Şampiyonluğu

    2015 - IFBB Dünya 4.cüsü

    2016 - IFBB Dünya İkincisi (Gümüş Madalya)

    2016 - IFBB Avrupa 4.cüsü (Kupa)

        2017 - IFBB Olympia Amateur (Altın Madalya)

        2017 - IFBB Arnold Classıc Europe (Gümüş Madalya)

        2017 - IFBB Ben Weıder Legacy Elite Cup (Gümüş Madalya)

        DENİZ SAYPINAR INSTAGRAM HESABI NEDİR?

        Deniz Saypınar sosyal medyada paylaşımlarını @dnzsypnr isimli Instagram hesabından yapıyor.
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