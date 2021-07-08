Fatin Rüştü Karakaş kimdir, kaç yaşında? Fatin Rüştü Karakaş biyografisi nasıl? TMSF Kurulu Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atanmıştı. Fatih Rüştü Karakaş kimdir sorusunun cevabı haberimizde!
FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?
1968 yılında Rize'de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır.
Fatin Rüştü Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlenmiştir.
2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yapan Fatin Rüştü Karakaş, Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.