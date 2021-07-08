Fatin Rüştü Karakaş kimdir, kaç yaşında? Fatin Rüştü Karakaş biyografisi nasıl? TMSF Kurulu Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş'ın kim olduğu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atanmıştı. Fatih Rüştü Karakaş kimdir sorusunun cevabı haberimizde!