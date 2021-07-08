Coronavirüs, vaka sayılarının fazla olduğu ülkelerde mutasyona uğradı herkesi panik sardı

Coronavirüs, vaka sayılarının fazla olduğu ülkelerde mutasyona uğradı. Delta, Delta plus ve Lambda varyantları, aşıları bile etkisiz bıraktı. Özellikle Avrupa'da vaka sayıları hızla arttı.

İngiltere'de Prof. Timothee Spectre virüsün artık baş ağrısı ile belirti verdiğini açıkladı. Komşu Yunanistan ise artan vaka sayılarına karşı barları kapattı. Rusya ise can kaybında rekor kırdı! Ülkede 737 kişi hayatını kaybederken 23 bin 378 yeni vaka çıktı.

MİSS GİBİ POZİTİF

Dünya, salgınla mücadele ederken Meksika'da bir skandal yaşandı. Miss Mexico isimli güzellik yarışmasında, 32 adaydan 15'inin pozitif olduğu saklandı! Olay ihbar telefonu sonrası ortaya çıktı.

KEL ALAKA

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, COVİD-19'u atlatanların yüzde 30'unun saçlarının döküldüğünü açıkladı. Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay "Türkiye'de 9 milyon erkek kellik problemi yaşıyor" açıklaması yaptı.