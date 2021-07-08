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    Coronavirüs, vaka sayılarının fazla olduğu ülkelerde mutasyona uğradı herkesi panik sardı

    Coronavirüs, vaka sayılarının fazla olduğu ülkelerde mutasyona uğradı. Delta, Delta plus ve Lambda varyantları, aşıları bile etkisiz bıraktı. Özellikle Avrupa'da vaka sayıları hızla arttı. İngiltere'de Prof. Timothee Spectre virüsün artık baş ağrısı ile belirti verdiğini açıkladı. Komşu Yunanistan ise artan vaka sayılarına karşı barları kapattı. Rusya ise can kaybında rekor kırdı! Ülkede 737 kişi hayatını kaybederken 23 bin 378 yeni vaka çıktı.

    Panik varyant

    Coronavirüs, vaka sayılarının fazla olduğu ülkelerde mutasyona uğradı. Delta, Delta plus ve Lambda varyantları, aşıları bile etkisiz bıraktı. Özellikle Avrupa'da vaka sayıları hızla arttı.

    İngiltere'de Prof. Timothee Spectre virüsün artık baş ağrısı ile belirti verdiğini açıkladı. Komşu Yunanistan ise artan vaka sayılarına karşı barları kapattı. Rusya ise can kaybında rekor kırdı! Ülkede 737 kişi hayatını kaybederken 23 bin 378 yeni vaka çıktı.

    MİSS GİBİ POZİTİF
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    KEL ALAKA
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    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Güncel Coronavirüs, vaka sayılarının fazla olduğu ülkelerde mutasyona uğradı herkesi panik sardı