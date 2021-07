Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu saat 16.30'da topladı. Kritik toplantıda yeni normelleşme süreci sonrası koronavirüs salgınında son durum ve aşılama süreci ele alındı.

Gelen son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar:

Aziz Vatandaşlarımız,



Salgın hastalığın görülmeye başladığı ilk günlerden beri bilim insanlarımız büyük gayretlerle salgın yönetimi ve vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi için üstün hizmetler verdiler.



Bilim kurulumuz tüm olağan üstü durumlara rağmen ara vermeden her hafta toplanarak gelişmeleri ele aldı. Bugün de bilim kurulu toplantımız sonrası gelişmelerden sizleri haberdar etmek için huzurlarınızdayım.



Salgın hastalığın gündemimizden çıkmaya başladığı artık eski günlerimize kontrollü bir şekilde nasıl döneceğimizi konuştuğumuz aşamaya geldik. Artık tek gündemimiz mümkün olan en yüksek aşılama oranı ile toplumsal bağışıklığı elde etmek. Tüm insan kaynağımızı ve enerjimizi buna yönlendirmiş bulunuyoruz. Başarılı bir aşı programı salgından kurtulmuş kutlu bir Türkiye demektir.

"VATANDAŞLARIMIZ BİR AN EVVEL AŞISINI OLMALIDIR"

Bildiğiniz gibi aşı sayılarını il bazında anlık olarak ve her gün her bir ilimizin aşılanma oranını da yüzde olarak sizlerle paylaşıyoruz. Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor. Bu tatlı bir rekabete dönüşmeli, her bir vatandaşımız bulunduğu ilin bağışıklık oranına katkıda bulunmak üzere bir an evvel aşısını olmalıdır.



Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız. Yerel ve ülke genelinde kapsamlı bir program uyguluyoruz. Bu programı daha dinamik hale getireceğiz.



Aziz Vatandaşlarım,



Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya devam ediyorsunuz. Bilmenizi isterim ki bu durum çok daha uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz. Bugün gündem artık salgın değil en yüksek aşılanma oranıdır.



Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız için aşı olma süresinin 3 ay olarak belirlendiğini geçen hafta ifade etmiştim. Bu konuda bir karmaşaya yer olmadığını ifade etmek istiyorum.



Tekrar etmek gerekirse hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir.



Üçüncü doz aşı konusunda ise inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve Sağlık çalışanlarımız 3. Doz aşılarını istedikleri aşı türü ile olabilirler.



Gündeme getirilen bir başka konu ise aşı sertifikasıdır. Bakanlığımız Dışişleri Bakanlığımız ile birlikte tüm ülkeler ile görüşerek karşılıklı sertifika tanıma anlaşmaları imzalamaktadır. Buna göre ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir.

AŞI SERTİFİKASI



Benzer şekilde hastalığı geçirmiş olan ve tek doz aşı yaptıran vatandaşlarımız da aşı sertifikasını e-nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarımızdan oluşturabilirler. Aşı sertifikası 2 ya da 3 doz aşı olanlar için aşı ile bağışıklığı, hastalığı geçirmiş ve tek doz aşı olmuş vatandaşlarımız için ise aşı ve hastalığı geçirmiş olmakla bağışıklığı elde etmiş olmayı ifade ediyor. Vatandaşlarımız hastalığı geçirmiş olsalar da iki doz aşı yaptırarak da aşı sertifikasını oluşturabilirler.

Bir konuyu daha dikkatlerinize sunmak isterim. Hâlihazırda dijital aşı sertifikası konusunda en öndeki birkaç ülkeden biriyiz. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda aşı yazılı kâğıtlarda tutulmaktayken ülkemizde uygulama anında tüm dijital platformlarımızda kayıt altındadır. Anlaşma yaptığımız ülkelerin bu entegrasyonu sağlamasını bekliyoruz. Bu konuda lider ülkelerden biri olduğumuzu bilmenizi isterim. Dijital sağlık altyapımız salgın boyunca işimizi çok kolaylaştırdığı gibi aşı konusunda da en önemli güvencelerimizden biridir.

Aşı programından sağlık çalışanlarımızın üstün gayretleri ile sergilenen yüksek başarı güneşli günlerden daha hızlı yüreklerimizi ısıtmış ve salgından kurtuluşa olan inancımızı perçinlemiştir. Bu olumlu gidişatı en güzel şekilde nihayete erdirmek elimizde. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar kişisel tedbirlerimizden taviz vermeyelim. Bir an evvel aşımızı olalım.



Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.