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    • 07.07.2021 21:17
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı!

    Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.

    Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.

    AŞINIZI OLARAK MÜCADELEYE KATILIN
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın" dedi.

        6 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

        4 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            3 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            2 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

            1 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

                30 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı!