Son dakika: Sağlık Bakanlığı 7 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı!





Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 160 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.



Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.