TOKİ'den 1 milyonuncu konut! Anahtarı Başkan Erdoğan teslim edecek



Törende canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor.



Bağlantı yapılacak iller ise Karadeniz'de Giresun Bulancak, Ege'de Denizli Bozkurt, İç Anadolu'da Konya İmrenler, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır Sur, Marmara'da Kocaeli Dilovası, Akdeniz'de Burdur Karamanlı ve Doğu Anadolu'da ise Kars Sarıkamış olarak belirlendi.

TOKİ'DEN ŞEHİRLERE KATKI

Başkan Erdoğan'ın direktifleriyle 2003'te başlatılan konut üretim seferberliği ile aktif hale getirilen TOKİ, 19 yılda sosyal donatıları ve ürettiği konutlarla Türkiye'nin imar ve inşasına katkı sağladı.

TOKİ tarafından yapılan projelerde insanların toprakla buluştuğu, aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü artıran mahalle kültüründe yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni yaşam alanları oluşturulması hedeflendi.



İşte o projeler...