TOKİ'den 1 milyonuncu konut! Anahtarı Başkan Erdoğan teslim edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Sincan'da TOKİ, 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapaacak.
Törende canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor.
Bağlantı yapılacak iller ise Karadeniz'de Giresun Bulancak, Ege'de Denizli Bozkurt, İç Anadolu'da Konya İmrenler, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır Sur, Marmara'da Kocaeli Dilovası, Akdeniz'de Burdur Karamanlı ve Doğu Anadolu'da ise Kars Sarıkamış olarak belirlendi.
TOKİ'DEN ŞEHİRLERE KATKI
Başkan Erdoğan'ın direktifleriyle 2003'te başlatılan konut üretim seferberliği ile aktif hale getirilen TOKİ, 19 yılda sosyal donatıları ve ürettiği konutlarla Türkiye'nin imar ve inşasına katkı sağladı.
TOKİ tarafından yapılan projelerde insanların toprakla buluştuğu, aile, komşuluk ve dayanışma kültürünü artıran mahalle kültüründe yatay mimari ile yöresel mimarinin izlerini taşıyan yeni yaşam alanları oluşturulması hedeflendi.
İşte o projeler...
İSTANBUL: 177.372 konut, 9 hastane, 28 büfe, 64 ilkokul, 13 kreş, 5 kütüphane, 29 lise, 36 cami, 11 sağlık ocağı, 19 spor salonu, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 53 kamu binası, 5 pansiyon, 133 ticaret merkezi.
ANKARA: 100.299 konut, 7 hastane, 13 büfe, 61 ilkokul, 21 kreş, 5 kütüphane, 31 lise, 22 spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 59 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 77 engelsiz yaşam bina, 44 kamu binası, 8 pansiyon, 13 sağlık ocağı, 1 sevgi evi, 65 ticaret merkezi.
İZMİR: 23.727 konut, 7 hastane, 6 büfe, 40 ilkokul, 2 kreş, 10 lise, 18 cami, 5 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 2 spor salonu, 24 ticaret merkezi.