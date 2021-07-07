15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bayram tatiliyle mi birleştirildi? Kurban Bayram tatili 11 gün mü olacak 2021?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor. Ancak 16 Temmuz ile ilgili bir karar şu ana kadar verilmedi.