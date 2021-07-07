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    • 07.07.2021 08:01
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    15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bayram tatiliyle mi birleştirildi? Kurban Bayram tatili 11 gün mü olacak 2021?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatili hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak her sene resmi tatil olarak sayılıyor. Bu sene bayram tarihine yakın olması nedeniyle tatil süresinin birleştirilmesi gündeme geldi. Bu gelişmeler sonrası, 15 Temmuz bayram tatiliyle mi birleştirildi? 16 Temmuz resmi tatil mi? Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Soruları merak edilerek araştırılıyor. İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    15-16 Temmuz resmi tatil mi? Bayram tatili 11 gün mü olacak?

    15 Temmuz Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü tarihi için çok az bir zaman kaldı. Bayram tatilinin de yaklaşması sebebiyle tatil süresinin 15 Temmuz ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konusu gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz bayram tatiliyle mi birleştirildi? 16 Temmuz resmi tatil mi? Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Soruları merak edilerek araştırılıyor. İşte son gelişmeler!

    15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

    FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor. Ancak 16 Temmuz ile ilgili bir karar şu ana kadar verilmedi.

    2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

    1 Ocak Yılbaşı

    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

    13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

    14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

    15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

    15 Temmuz Demokrasi Bayramı

        BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRİLDİ Mİ?

        Kabine Toplantısı'nın ardından bayram tatili ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

        15 Temmuz resmi tatil olması ve bayram tatiline yakın tarihte olması nedeniyle, bayram tatili ile birleştirilmesi gündeme geldi. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda detayların görüşülmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel 15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bayram tatiliyle mi birleştirildi? Kurban Bayram tatili 11 gün mü olacak 2021?