15-16 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz bayram tatiliyle mi birleştirildi? Kurban Bayram tatili 11 gün mü olacak 2021?

15 Temmuz Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü tarihi için çok az bir zaman kaldı. Bayram tatilinin de yaklaşması sebebiyle tatil süresinin 15 Temmuz ile birleştirilip birleştirilmeyeceği konusu gündeme geldi. Peki, 15 Temmuz bayram tatiliyle mi birleştirildi? 16 Temmuz resmi tatil mi? Kurban Bayram tatili kaç gün olacak? Soruları merak edilerek araştırılıyor. İşte son gelişmeler!
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 15 Temmuz çalışanlar için bir günlük resmi tatil olarak sayılıyor. Ancak 16 Temmuz ile ilgili bir karar şu ana kadar verilmedi.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı