TOKİ'de gurur günü: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konut teslim edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Sincan'da TOKİ, 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapaacak.
Törende Giresun-Bulancak, Denizli- Bozkurt, Konya-İmrenler, Diyarbakır-Sur, Kocaeli- Dilovası, Burdur-Karamanlı ve Kars- Sarıkamış'a da canlı yayında bağlanılarak, projelerin anahtar teslimi yapılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte o projeler...
İSTANBUL: 177.372 konut, 9 hastane, 28 büfe, 64 ilkokul, 13 kreş, 5 kütüphane, 29 lise, 36 cami, 11 sağlık ocağı, 19 spor salonu, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 53 kamu binası, 5 pansiyon, 133 ticaret merkezi.
ANKARA: 100.299 konut, 7 hastane, 13 büfe, 61 ilkokul, 21 kreş, 5 kütüphane, 31 lise, 22 spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 59 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 77 engelsiz yaşam bina, 44 kamu binası, 8 pansiyon, 13 sağlık ocağı, 1 sevgi evi, 65 ticaret merkezi.
İZMİR: 23.727 konut, 7 hastane, 6 büfe, 40 ilkokul, 2 kreş, 10 lise, 18 cami, 5 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 2 spor salonu, 24 ticaret merkezi.