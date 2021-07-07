TOKİ'de gurur günü: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konut teslim edilecek



Törende Giresun-Bulancak, Denizli- Bozkurt, Konya-İmrenler, Diyarbakır-Sur, Kocaeli- Dilovası, Burdur-Karamanlı ve Kars- Sarıkamış'a da canlı yayında bağlanılarak, projelerin anahtar teslimi yapılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte o projeler...