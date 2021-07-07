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    • 07.07.2021 07:50
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    TOKİ'de gurur günü: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konut teslim edilecek

    TOKİ’nin 1 milyonuncu evi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla teslim edilecek. TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte Türkiye'nin dört bir yanında yapılan o projeler...

    Başkan Erdoğan teslim edecek!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Ankara Sincan'da TOKİ, 1 milyonuncu konutun anahtar teslimini yapaacak.


    Törende Giresun-Bulancak, Denizli- Bozkurt, Konya-İmrenler, Diyarbakır-Sur, Kocaeli- Dilovası, Burdur-Karamanlı ve Kars- Sarıkamış'a da canlı yayında bağlanılarak, projelerin anahtar teslimi yapılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, TOKİ bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını konut, sağlık, eğitim, yaşam ve kamu hizmet binaları ile donattı. İşte o projeler...


    İSTANBUL: 177.372 konut, 9 hastane, 28 büfe, 64 ilkokul, 13 kreş, 5 kütüphane, 29 lise, 36 cami, 11 sağlık ocağı, 19 spor salonu, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 53 kamu binası, 5 pansiyon, 133 ticaret merkezi.
    ANKARA: 100.299 konut, 7 hastane, 13 büfe, 61 ilkokul, 21 kreş, 5 kütüphane, 31 lise, 22 spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 59 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 77 engelsiz yaşam bina, 44 kamu binası, 8 pansiyon, 13 sağlık ocağı, 1 sevgi evi, 65 ticaret merkezi.
    İZMİR: 23.727 konut, 7 hastane, 6 büfe, 40 ilkokul, 2 kreş, 10 lise, 18 cami, 5 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 2 spor salonu, 24 ticaret merkezi.


        YATIRIM GİTMEYEN İL KALMADI
        ADANA: 21.201 konut, 6 hastane, 2 büfe, 1 stadyum, 2 büfe, 4 spor salonu, 19 lise, 15 ilkokul, 4 sağlık ocağı, 2 aile sağlık merkezi, 14 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz yaşam bina, 7 kamu binası, 1 kütüphane, 5 pansiyon, 1 sevgi evi, 41 ticaret merkezi.
        AFYONKARAHİSAR: 9.352 konut, stadyum, 13 cami, 5 hastane, 1 huzur evi, 5 ilkokul, 1 kreş, 1 lise, 1 meslek yüksek okulu, 4 pansiyon, 1 spor salonu, 18 ticaret merkezi, 1 sosyal tesis, 2 kamu binası.


        BALIKESİR: 10.682 konut, 4 hastane, 3 büfe, 12 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane, 5 lise, 2 sağlık merkezi, 3 büfe, 17 cami, 3 kamu binası, 6 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 2 spor salonu, 44 ticaret merkezi.
        BATMAN: 6.352 konut, 4 hastane, 11 ilkokul, 1 kreş, 1 kütüphane, 7 lise, 1 aile sağlık merkezi, 8 cami, 12 kamu binası, 7 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 4 spor salonu, 6 ticaret merkezi.
        BOLU: 5.943 konut, 2 hastane, 2 büfe, 4 ilkokul, 1 kreş, 3 lise, 2 aile sağlık merkezi, 9 cami, 1 kamu hizmet binası, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 14 ticaret merkezi.


        BURSA: 23.943 konut, 7 hastane, 6 büfe, 18 ilkokul, 3 kreş, 2 kütüphane, 11 lise, 1 aile sağlık merkezi, 23 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz yaşam bina, 2 kamu binası, 1 huzur evi, 4 pansiyon, 5 sağlık ocağı, 3 spor salonu, 18 ticaret merkezi.
        DENİZLİ: 13.544 konut, 2 hastane, 4 büfe, 14 ilkokul, 6 lise, 2 aile sağlık merkezi, 20 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz yaşam binası, 3 kamu binası, 3 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 spor salonu, 28 ticaret merkezi.


            DİYARBAKIR: 19.790 konut, 7 hastane, 14 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane, 10 lise, 2 aile sağlık merkezi, 10 cami, 4 kamu binası, 1 pansiyon, 3 sağlık ocağı, 3 spor salonu, 18 ticaret merkezi.
            DÜZCE: 6.763 konut, 2 hastane, 4 büfe, 6 ilkokul, 2 kreş, 1 lise, 2 aile sağlık merkezi, 6 cami, 1 kamu binası, 1 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 3 sevgi evi, 1 spor salonu, 10 ticaret merkezi.


            ELAZIĞ: 30.980 konut, 3 hastane, 2 büfe, 12 ilkokul, 2 kütüphane, 9 lise, 5 aile sağlık merkezi, 21 cami, 2 kamu binası, 2 pansiyon, 1 sevgi evi, 1 spor salonu, 89 ticaret merkezi.
            ERZURUM: 13.905 konut, 6 ilkokul, 8 lise, 4 spor salonu, 11 cami, 1 engelsiz yaşam merkezi, 7 engelsiz bina, 2 kamu hizmet binası, 9 pansiyon, 1 sevgi evi, 87 ticaret merkezi.
            ESKİŞEHİR: 11.024 konut, 4 hastane, 10 ilkokul, 4 kreş, 4 lise, 3 spor salonu, 2 aile sağlık merkezi, 6 cami, 2 kamu binası, 1 pansiyon, 10 ticaret merkezi.


            GAZİANTEP: 23.462 konut, 1 hastane, 13 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 7 lise, 17 cami, 2 kamu binası, 3 sağlık ocağı ve pansiyon, 2 spor salonu, 17 ticaret merkezi.
            HAKKARİ: 4.487 konut, 3 hastane, 2 ilkokul, 1 kreş, 7 lise, 5 cami, 1 spor salonu, 4 ticaret merkezi.
            HATAY: 7.842 konut, 2 hastane, 2 büfe, 10 ilkokul, 2 kreş, 5 lise, 7 cami, 3 aile sağlık merkezi, 1 engelsiz yaşam merkezi, 7 engelsiz bina, 4 kamu binası, 2 pansiyon, 1 spor salonu, 12 ticaret merkezi.

            STATLAR SAĞLIK OCAKLARI OKULLAR YAPILDI
            KARAMAN: 6.911 konut, 1'er hastane, büfe, kütüphane, kamu binası, pansiyon, sevgi evi, sağlık merkezi, spor salonu, 3 ilkokul, 2 lise, 8 cami, 9 ticaret merkezi.
            KAYSERİ: 19.953 konut, 4 büfe, 2 lise, 13 ilkokul, 2 kreş, 1 kütüphane, 27 cami, 1'er pansiyon ve sağlık ocağı, 3 spor salonu, 22 ticaret merkezi.
            KOCAELİ: 22. 565 konut, 6 büfe, 3 hastane, 13 ilkokul, 2 kreş, 13 lise, 14 cami, 2 kamu binası, 3 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 3 sevgi evi, 2 spor salonu, 9 ticaret merkezi.
            KONYA: 28.721 konut, 5 büfe, 13 hastane, 22 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 10 lise, 29 cami, 6'şar kamu binası ve pansiyon, 4'er sağlık ocağı, spor salonu, 48 ticaret merkezi.


            KÜTAHYA: 13.217 konut, 3 hastane, 21 ilkokul, 3 kreş, 1 kütüphane, 14 lise, 26 cami, 1'er sağlık merkezi ve sevgi evi, 2'şer kamu binası, sağlık ocağı, 4 pansiyon, 3 spor salonu, 21 ticaret merkezi.
            MALATYA: 18.777 konut, 5 hastane, 13 ilkokul, 8 lise, 17 cami, 5 aile sağlık merkezi, 1 engelsiz yaşam merkezi, 6 engelsiz bina, 2 kamu binası, 4 pansiyon, 2 sağlık ocağı, 55 ticaret merkezi.


            MANİSA: 9.530 konut, 5 hastane, 4 büfe, 16 ilkokul, 7 lise, 15 cami, 2 aile sağlık merkezi, 5 kamu binası, 2'şer pansiyon ve spor salonu, 61 ticaret merkezi.
            MARDİN: 9.391 konut, 4 hastane, 8 ilkokul, 1 kütüphane, 10 lise, 13 cami, 2 kamu binası, 1 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 spor salonu, 8 ticaret merkezi.

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            Haberler Güncel TOKİ'de gurur günü: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 1 milyonuncu konut teslim edilecek