Kanal İstanbul'u 'yaptırmam' diyen Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece Gölü'ne bakmıyor! Binlerce ölü balık sahile vurdu

Küçükçekmece Gölü için; Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, İBB, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde göl içinde temizlik faaliyetlerine başlamalı, göl içi ve çevresi için kalıcı çevresel projeler belirlenip bu projeler artık bekletilmeden hayata geçirilmelidir" denildi.