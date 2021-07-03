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    • 03.07.2021 10:54
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    Kanal İstanbul'u 'yaptırmam' diyen Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece Gölü'ne bakmıyor! Binlerce ölü balık sahile vurdu

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tam bir CHP'li gibi İstanbul'un yararına olan projelere karşı çıkıyor. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğu gibi tehdit dilinden vazgeçmiyor ve Kanal İstanbul'un olası müteahhitlerini de şimdiden tehdit ediyor. Küçükçekmece Gölü'nde ise bir çevre felaketi yaşanıyor. Gölde iki gün yayılan kötü kokunun ardından binlerce ölü balık sahile vurdu.

    DHA
    takvim.com.tr
    İmamoğlu Kanal İstanbul'u bırak Küçükçekmece Gölü'ne bak

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece İstanbul için değil Türkiye için bir kalkınma projesi olan Kanal İstanbul'a karşı çıkmakla kalmıyor. Tehdit dilini kullanarak projede görev alacak mütahhitlerin gözünü korkutmaya çalışıyor. İmamoğlu, Kanal İstanbul'a odaklanmışken Küçükmece Gölü'nde ise çevre felaketi yaşanıyor.

    BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU
    Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece sahil kesiminde ve özellikle Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce balık ölüsünü kıyıya ulaştırdı.

    Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları bir birlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi.

        ÇOK MİKTARDA ÇÖP DE VAR
        Gölün sahilden 100 metreye yakın bölümünün kahverengi, ilerisinin ise mavi renkte olduğu görüldü.

        Gölün tabanındaki hareketlenmelerin sudaki oksijeni azalttığını bunun sonucunda ölümler görüldüğü ifade edilirken sahilde kıyıya vuran balıkların yanı sıra çok miktarda çöp de olduğu dikkat çekti.

        Avcılar Kent Konseyi, Küçükçekmece Gölü sahilinde çok sayıda ölü balık ve yengecin vurduğunu, bu durumun daha büyük bir çevre felaketine dönmemesi için ve insan sağlığını tehdit etmemesi için biran önce bertaraf edilmesi gerektiğini bildirdi.

            Yapılan açıklamada, gölün farklı noktalarından İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gölden numuneler alındığı belirtilinrken, "Alınan numunelerin sonuçlarının ivedilikle yapılıp, kamuoyuna açıklanması ve gerekli tedbirlerin artık hiç bekletilmeden yapılması çok önem arz etmektedir.

            Küçükçekmece Gölü için; Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, İBB, ilçe belediyeleri ve diğer ilgili tüm kurum ve kuruluşlar koordineli bir şekilde göl içinde temizlik faaliyetlerine başlamalı, göl içi ve çevresi için kalıcı çevresel projeler belirlenip bu projeler artık bekletilmeden hayata geçirilmelidir" denildi.
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