Kanal İstanbul'u 'yaptırmam' diyen Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece Gölü'ne bakmıyor! Binlerce ölü balık sahile vurdu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sadece İstanbul için değil Türkiye için bir kalkınma projesi olan Kanal İstanbul'a karşı çıkmakla kalmıyor. Tehdit dilini kullanarak projede görev alacak mütahhitlerin gözünü korkutmaya çalışıyor. İmamoğlu, Kanal İstanbul'a odaklanmışken Küçükmece Gölü'nde ise çevre felaketi yaşanıyor.
BİNLERCE ÖLÜ BALIK KIYIYA VURDU
Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan Küçükçekmece sahil kesiminde ve özellikle Kuruçeşme ile Paşaeli Parkı'nın arkasındaki alanda da dalgalar binlerce balık ölüsünü kıyıya ulaştırdı.
Sabah yürüyüşüne çıkanlar ölü balıkları bir birlerine endişe ile gösterirken, geçen yıl da yine aynı dönemde olduğu gibi balıkların toplu ölümlerinden endişe duyduklarını söyledi.