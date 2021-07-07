2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? MSB son dakika bedelli askerlik fiyatlarına zam geldi mi?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2021?

2021 yılının ilk yarısı için %13,50 zam uygulanmış ve bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 liraya yükseltilmişti. Ancak, yılın ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. MSB tarafından resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer alacaktır.

MSB'den konu ile ilgili yapılan son açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"7179 Sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu Maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. 01 Ocak – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruda bulunanların 39.788,64 Türk Lirası ödemesi gerekmektedir. 01 Temmuz - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ödenecek bedel miktarı ayrıca duyurulacaktır."