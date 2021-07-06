Türkiye'de Delta varyantına karşı da yeni tedbirler gündeme geldi

Türkiye, COVİD-19'a geçit vermedi. Aşılama hızla sürerken, Delta varyantına karşı da yeni tedbirler gündeme geldi. Şimdiye kadar 26 ile yayılan Delta varyantının günlük vakaların yüzde 5'inde görüldüğü belirtildi.

Uzmanlar, daha hızlı yayılan bu tür nedeniyle vaka sayılarındaki düşüşün yavaşlayacağına dikkat çekti. 18-35 yaş arasında aşıya ilginin artması için de "pozitif ayrıştırma" yöntemi değerlendirildi. Buna göre aşısını yaptıran ödüllendirilecek. Maç, tiyatro, sinema ve konser gibi etkinlere sadece aşılı olanlar alınacak. Zübeyde YALÇIN.

OKULLAR 6 EYLÜL'DE AÇILACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" dedi. Selçuk ayrıca LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını belirtti.

SERPİL HEMŞİREYE KULAK VERİN

Kocaeli'de hemşire Serpil Bolat, COVİD-19'a savaş açtı. Hastalığı atlatır atlatmaz görevine başladı. Aşılama seferberliğinde canla başla mücadele eden Bolat, "Salgını ancak aşıyla yeneriz" diyerek herkesi aşı olmaya çağırdı.

KATERANTİNA

Coronavirüs paniği İngiliz Kraliyet Ailesi'ne de sıçradı. Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın COVİD- 19'lu bir kişiyle temas ettiği ortaya çıktı. Kensington Sarayı Düşes'in kendisini karantinaya aldığını açıkladı.

NOTLAR

İngiltere'de Prof. Mark Lorch, COVİD-19 testlerindeki skandalı gözler önüne serdi. Kola ve meyve suyu içtikten sonra yapılan testlerin pozitif çıktığını söyledi.

Fransa'da Sağlık Bakanı Oliver Veran uyardı: Delta varyantı temmuz sonunda 4. dalgaya neden olacak.

Hollanda'da Enschede kentideki bir diskoda parti yapıldı. 600 kişiden 165'inin Coronavirüs testi pozitif çıktı!